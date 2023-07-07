Park halindeki araç yandı!

07.07.2023 tarihinde saat 03:45 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmanın park yerinde, park halinde bulunan NK 584 plakalı salon aracın muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın makine bölümü, ön tamponu ile kaputu, sağ lastiği, dikiz aynası ve kapı boyası tamamen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön camı patladı. Yangının sirayet etmesi sonucu ise, bölgede park halinde bulunan KR 442 plakalı aracın sağ arka farı, tamponu ve yedek lastik koruyucusu ve PS 232 plakalı aracın sol arka çamurluğu eriyerek zarar görmüştür.

Soruşturma devam etmektedir.