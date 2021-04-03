Park halindeki araca yanıcı madde döküp yaktılar!

02.04.2021 tarihinde, saat 21:30 sıralarında Safaköy' de, Hiltop Wileyc Harmoni Sokak üzerinde park halinde bulunan Ayşegül Atak ÖZTUNÇ' a ait salon araç meçhul şahıs/lar tarafından muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmek suretiyle kasti hasara uğratılmıştır.
Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup,çıkan yangın sonucu konu aracın birçok aksamı yanarak kullanılmaz hale gelmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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