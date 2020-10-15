Park halindeki aracı yakmıştı...8 gün daha tutuklu kalacak

6.10.20 tarihinde Gazimağusa’da, 15 Ağustos bulvarı üzerinde bir işyerinin önünde, toprak arazi içerisinde par halinde bulunan, F. ve A. Â.’e ait JG 095 plakalı aracın yanıcı madde dökülerek yakılması ile ilgili olarak sürdürülen soruşturmada zanlı olarak görülen S.T. (E-42) derdest emri gereği 11.10.20 tarihinde tutuklanmış v 12.10.20 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 15.10.20 tarihinde kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren PM Arif Toroslu yemin altında verdiği şahadette olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. PM Toroslu şehadetinde, bugüne değin olayla ilgili 36 kamera görüntüsünün incelendiğini, halen incelenmeye devam edildiğini ve 20’nin üzerinde ifad temin edildiğine vurgu yaptı.

Zanlının verdiği 2.ci gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini, ikametgâhında yapılan aramada emare alının ve içerisinde yağ ile benzin karışımı madde olduğuna inanılan bir bidon ile giymekte olduğu şortun incelenmek üzere uzmana gönderildiğini belirten PM Toroslu, bu konuda henüz ellerin bir rapor ulaşmadığını söyledi. Bölgede faili meçhul 4 araç yakıldığına dikkat çeken PM Toroslu, zanlının bu meselelerle ilgili bağlantısının araştırılacağını, zanlıya ait cep telefonundaki incelemenin devam ettiğini, henüz alınamayan ifadelerin mevcut olduğunu, emarelerle ilgili uzman raporunun beklendiğini ve aranmakta olan bir kişinin bulunduğunu dile getirdikten sonra tahkikatını salimen yürütebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 8 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatı yapılan meselenin ciddi ve son zamanlarda artış gösteren bir suç olduğunu, faili meçhul meselelerle bağlantısının araştırılacağını, aranan bir şahsın olduğunu ve emarelerle ilgili beklenen raporlar olduğuna değindikten sonra polisin süreye ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı ve zanlının 8 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, savunma avukatının talebi doğrultusunda zanlının Gazimağusa devlet hastanesinde doktor kontrolünden geçirilmesi ve bu hususta bir rapor temin edilmesi yönünde ayrıca direktif verdi.