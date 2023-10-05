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Park halindeki aracın içinden para çalan şahıs tutuklandı!

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Lefkoşa’da park halinde bulunan bir araç içerisinden 2 bin ABD doları nakit para çaldığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Park halindeki aracın içinden para çalan şahıs tutuklandı!

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanına ait araç park yerinde, park halinde bulunan bir araç içerisinde torpido gözünde muhafaza edilen 2 bin ABD doları nakit para çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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