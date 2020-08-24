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Park halindeki araçta uyuşturucu kullanmışken yakalandılar

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Park halindeki araçta uyuşturucu kullanmışken yakalandılar
Park halindeki araçta uyuşturucu kullanmışken yakalandılar

Esentepe - Tirmen Anayolu üzerinde uyuşturucuyla yakalanan Emre Esergül ile Cemre Ulucan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Narkotik Şube’de görevli polis memuru İbrahim Atabek,  20.08.2020 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Esentepe - Tirmen Anayolu üzerinde, devriye halinde bulunan polis ekipleri tarafından park halindeki araç içerisinde kendilerinden geçmiş vaziyette görülen zanlıların kullanımında bulunan araçta yapılan aramada; yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını, 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Atabek, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, bazı emarelerinde parmak izi incelemesine gönderildiğini ancak sonuçların henüz gelmediğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Atabek, 2 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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