Park halindeki araçta yangın çıktı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklama şu şekilde:
Saat 20.30 sıralarında, Lefkoşa'da Çamlıbel Sokak üzerinde, Deniz Apartmanına ait park alanı içerinde park halinde bulunan Hassan Elmadhoon'a ait LV 551 plakalı salon araç çalıştığı sırada klima motorunun kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi . Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü yanarak zarar gördü.
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