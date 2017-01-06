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Park halindeki araçtan çanta çaldı

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Park halindeki araçtan çanta çaldı
Girne'de gerçekleşen olayda 22 yaşındaki genç tutuklandı...

Polisten edinilen bilgilere göre, 21.12.2016 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne’de İskendurun Caddesi üzerinde kapıları kilitsiz halde park halinde bulunan Meryem Zivaroğlu’na ait araç içersinden, bir adet bayan el çantası ve içerisinde muhafaza edilen bir adet imitasyon kolye, bir adet bayan saati, 150 TL nakit para ve adı edilene ait kimlik kartının T.Ö.(E-22) tarafından çalındığı tespit edildi.

 Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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