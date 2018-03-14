Park halindeki kamyon akarak araçları ezdi

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, saat 14:30 sıralarında 24 yaşındaki Hüseyin Kemik tarafından, gerekli emniyet tedbirlerini alınmadan yolun solundaki kaldırım üzerine park edilen GT 367 plakalı kamyon araç, akarak hareket etti.

Sokak üzerinde kamyon hareket ederek yine aynı istikamette kaldırım üzerinde park halinde bulunan dört araca (LK 231, MR 985, PG 140 ve LN 794 Z ) çarpıp 95 metre ileride durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı ancak araçlarda büyük maddi hasar meydana geldi.