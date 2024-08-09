Park halindeki karavan çalındı

Gönyeli-Yenikent’te Belediye Bulvarı üzerinde boş arazide park halinde bulunan bir karavan çalındı. Meseleyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan şahsın, başka suçları da ortaya çıktı.

Polis basın bültenine göre, karavan hırsızlığı meselesiyle ilgili olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada, zanlı G.S. (E-60) dün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.

G.S’nin kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 103 karton sigara, 7 karton tütün, 1 karton nargile tütünü, 25 karton elektronik sigara tütünü bulunarak emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada ise konu şahsın, iki farklı tarihte Akıncılar bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yaptığı tespit edildi.