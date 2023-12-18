  • BIST 7875.98
  • Altın 1890.342
  • Dolar 29.058
  • Euro 31.7588
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze saldırılarına karşı Batı'dan eleştiriler ve 'sürdürülebilir ateşkes' çağrıları artıyor

Park halindeki karavanı çalıp sattılar!

» »
Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES) Başkanı İbrahim Özgöçmen’e ait hastane park yerinde bulunan karavanın çalınmasıyla ilgili aranan şahıs olan E.B, ülkeye giriş yaparken, tespit edilerek, tutuklandı.
Park halindeki karavanı çalıp sattılar!

Zanlı dün “Sahtekarlıkla Para temini” suçundan mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin İncesoy olguları aktardı. Polis, 21 Kasım 2022 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa Devlet Hastanesinin kuzey istikametine bakan park alanı içerisinde bulunan ve kan bankası üzerinde lojmanda ikamet eden İbrahim Özgöçmen’e ait 5.5 metre uzunluğundaki 150 bin  TL, değerindeki Cameo 550 GL model karavanın M.G tarafından sirkat edilip 35 bin TL karşılığında bir şahsa satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin edildiğini söyledi.

Polis, M.G'nin 28 Aralık 2022 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, M.G'nin 24 Aralık 2022 tarihinde gönüllü ifade vererek, E.B'nin Whatsapp üzerinden kendisini arayarak hastanenin otoparkında bulunan karavanı borcuna karşılık 35 bin TL’ye satmasını söylediğini, kendisinin de karavanın fotoğraflarını çekerek satışa koyduğunu anlattığını açıkladı.

Polis memuru, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesine başvurularak zanlı E.B'nin aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi.  

Polis, yapılan araştırmada zanlının yurt dışında olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 17 Aralık 2023 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının suçla bağının olup olmadığının tespiti için cep telefonunun inceleneceğini kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise suçsuz olduğunu iddia ederek, “Uzun süredir Limasol’da yaşıyorum. Anne-babamın kimliğini almaya geldim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının 3 süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Kumarhane Denetiminde Yasaklı 19 Şahıs Tespit Edildi16 Aralık 2023 Cumartesi 10:41
  • Alkollü Araç Kullanırken Çelik Bariyerlere Çarptı15 Aralık 2023 Cuma 11:15
  • Lefkoşa'da Apartmanın İkinci Katından Düşen IGHODARO Yoğun Bakımda14 Aralık 2023 Perşembe 13:18
  • Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu ve Nakit Para Ele Geçirildi14 Aralık 2023 Perşembe 13:08
  • Gönyeli ve Lefkoşa'da Yangın Felaketi13 Aralık 2023 Çarşamba 11:52
  • Lefkoşa Hastanesi'nde Kasten Hasar Verip Güvenlik Görevlisini Rahatsız Etti13 Aralık 2023 Çarşamba 11:42
  • Lefkoşa'da İşyeri Soygunu: Zanlılar Tutuklandı13 Aralık 2023 Çarşamba 11:37
  • Ahşap Sopa ile Ciddi Şekilde Darp Etti12 Aralık 2023 Salı 11:00
  • Metin Koloğlu hayatını kaybetti12 Aralık 2023 Salı 08:54
  • Uyuşturucu Operasyonu: Lefkoşa'da Hintkeneviri ve Kokain Bulundu, İki Şüpheli Tutuklandı11 Aralık 2023 Pazartesi 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti