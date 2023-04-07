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Park içerisinde ölü bulunan Dural'a uyuşturucu verdiği tespit edilen sanığa 2 yıl hapis cezası

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Ozanköy’de bir park içerisinde ölü bulunan 22 yaşındaki Halil Dural’a uyuşturucu verdiği gerekçesiyle yargılanan sanık Kudret Evli, 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Park içerisinde ölü bulunan Dural'a uyuşturucu verdiği tespit edilen sanığa 2 yıl hapis cezası

Ozanköy’de bir park içerisinde ölü bulunan 22 yaşındaki Halil Dural’a uyuşturucu verdiği gerekçesiyle yargılanan Kudret Evli hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan heyetin verdiği kararı Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya okudu.

Kararsa sanığın uyuşturucu verdiği genç bir insanın yaşamını yitirdiğine vurgu yapılarak, bunun işlenen suçun vahametini gösterdiği açıklandı. Ağır ceza heyet, uyuşturucu madde suçlarının giderek yaygınlaştığını belirtti. Ozankaya, uyuşturucunun yayılmasına ön ayak olanlara müsamaha gösterilemeyeceğini ifade etti. Ozankaya, sanığı tespit edilemeyen miktarda sentetik cannabionid verme suçundan 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Halil Dural 12 Ekim 2021 tarihinde saat 13.00 sıralarında Ozanköy’deki parkta ölü olarak bulunmuştu. Yapılan araştırma ve soruşturma sonucu Dural’ın ölmeden önce uyuşturucu içtiği belirlenmişti.

Polis, Dural’a uyuşturucu satan Kudret Evli’yi tespit ederek, tutuklamıştı.

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