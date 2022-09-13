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Park yeri nedeniyle tartıştığı şahsın serçe parmağını kırdı

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Lefkoşa’da meydana gelen olayda, park yeri nedeniyle tartıştığı Ubeyd Demir'in el serçe parmağını kıran zanlı Mehmet Ucuz, soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.
Park yeri nedeniyle tartıştığı şahsın serçe parmağını kırdı

Lefkoşa’da meydana gelen "Vahim Zarar” ve “Ciddi Darp" suçlarından tutuklanan zanlı Mehmet Ucuz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Mehmet Ucuz’un, Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar”, “Ciddi Darp" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 11 Eylül Pazar günü saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Levent Börek isimli işletme yanında Lefkoşa'da sakin Mehmet Ucuz, park yeri nedeni ile çıkan tartışma sonucu Lefkoşa'da sakin Ubeyd Demir'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurup yere düşürdükten sonra Mehmet Ucuz’un sağ ayağı ile Ubeyd Demir'in sağ eline basmak sureti ile sağ el serçe parmağının kırılmasına sebebiyet vererek vahim ve bedensel zarara uğrattığını ifade etti.

Polis, aynı gün, Mehmet Ucuz’un Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Can, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler olduğunu aktardı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı kuvvetle muhtemel olduğundan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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