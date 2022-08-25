Park Yerindeki Aracı Soydular

23.08.2022 tarihinde, saat:17:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun araç park yerinde, park halinde bulunan Gürkan TİLİM’e ait araç içerisinde muhafaza edilen 600 TL, 20 STG ve 85 EURO nakit paralar çalınmıştır.
Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.K. (E-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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