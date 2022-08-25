  • BIST 3.141,09
  • Altın 1028.649
  • Dolar 18.1545
  • Euro 18.1297
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKALezzetine kanıp aşırıya kaçmayın!

Park Yerindeki Aracı Soydular

» »
Polis Basın Subaylığı açıkladı
Park Yerindeki Aracı Soydular

23.08.2022 tarihinde, saat:17:00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun araç park yerinde, park halinde bulunan Gürkan TİLİM’e ait araç içerisinde muhafaza edilen 600 TL, 20 STG ve 85 EURO nakit paralar çalınmıştır.

    Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen F.K. (E-19) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beklenen ödeme bugün yapıldı25 Ağustos 2022 Perşembe 14:07
  • Özersay: Halkın yararına yasama faaliyeti yapmaları mümkün değil25 Ağustos 2022 Perşembe 12:46
  • Rahvancıoğlu: Belediyeler Yasa Tasarısı; Ankara'nın Emri, UBP-DP-YDP'nin Kavli İle Bu Topluma Dayatılmaya25 Ağustos 2022 Perşembe 12:38
  • Kudret Özersay: Gayrimeşru bir hükümetle "ortak akıl" aranmaz, "birlikte çalışılmaz, çalışılmamalı"25 Ağustos 2022 Perşembe 12:35
  • Futbolda transfer dönemi uzatıldı25 Ağustos 2022 Perşembe 12:04
  • 'KIBTEK yakıt ihalesi iptal edildi' 25 Ağustos 2022 Perşembe 11:04
  • Tatar: Halkımızın lehine, önemli bir kazanım25 Ağustos 2022 Perşembe 10:14
  • LTB Başkanı Mehmet Harmancı: Bir çuval inciri berbat ettiler25 Ağustos 2022 Perşembe 08:44
  • BES Başkanı Yalınkaya’nın Meclise girişi yasaklandı!25 Ağustos 2022 Perşembe 08:42
  • "Keşke Tufan hoca da kürsüyü işgal etseydi"25 Ağustos 2022 Perşembe 08:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti