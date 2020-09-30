Parka gelen ziyaretçilere küfür eden papağanlar görüşe kapatıldı

Britanya’daki Lincolnshire doğal yaşam parkında ziyaretçilere küfür eden papağanlar bir süreliğine ayrı bir yerde tutularak görüşe kapalı kalacak.

Britanya’daki Lincolnshire doğal yaşam parkında ziyaretçilere küfür eden papağanlar bir süreliğine ayrı bir yerde tutularak görüşe kapalı kalacak.

Birleşik Krallık’taki doğal yaşam parkı tarafından yeni sahiplenilen beş Afrika gri papağını dillerinden düşürmedikleri küfürler nedeniyle bir süre ziyaret edilmeyecek.

Papağanlar parkta ziyaretçilerle buluşmadan önce bir süre birlikte karantinada kaldı. Park yetkilileri bu dönemde birbirilerinden küfür etmeyi öğrendiklerini tahmin ediyor.

Parkın yöneticisi Steve Nichols papağanların zaman zaman küfür etmelerine şahit olduklarını ancak bu kez beş küfürbaz papağının denk gelmesi nedeniyle bir oda dolusu küfür eden papağanla karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

Nicholas bakıcıların papağanların küfürlerine güldüğünü ancak bu durumun kuşların daha çok küfür etmesine neden olduğunu belirtti.

Küfür etmeye başlayan papağanlar her ne kadar ziyaretçilere de eğlenceli anlar yaşatsa da özellikle hafta sonları parka gelen çocuklara kötü örnek olabilirler endişesiyle geçici olarak görüşe kapatıldı.

Park yetkilileri bir süre ayrı yerlerde tutulacakları papağanların bu süreçte küfür alışkanlıklarından vazgeçmesini umuyor.