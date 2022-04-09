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Parkede Küçük Kaymaklı Çetinkaya mücadelesinde galip Çetinkaya

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Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya yıllar sonra basketbolda 37 yıl sonra derbi mücadelesinde rakip olurlarken maçı Çetinkaya kazandı
Parkede Küçük Kaymaklı Çetinkaya mücadelesinde galip Çetinkaya

Derbide zafer Çetinkaya’nın: 74-83

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Pro Lig’de tarihi bir karşılaşma oynandı. Yıllar sonra parke zemine dönen Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya Türk Spor Kulübü, 37 yıl sonra basketbolda rakip oldu. Atatürk Spor Salonu’nda yer alan derbiden galibiyetle ayrılan taraf ise 74-83’lük skorla Çetinkaya oldu.

İki takım uzun yıllar sonra parkede rakip olmalarının onuruna maç öncesi birlikte anı fotoğrafı çektirdi.

Derbinin ilk periyodu 21-16’lık skorla Küçük Kaymaklı lehine sonuçlanırken oyuna ağırlığını koyan Çetinkaya, soyunma odasına 36-39 üstünlükle girdi. Üçüncü periyot sarı kırmızılıların 60-53 üstünlüğü ile geçilirken maç sonunda derbide galip gelen ekip 74-83’lük skorla Çetinkaya oldu.

Çetinkaya adına mücadelede 25 sayı, 13 ribauntluk performans sergileyen Abdou-kader Issouf ön plana çıkan isim oldu. Küçük Kaymaklı’dan 22 sayı ile oynayan Can Galatyalı ise takımının en skorer ismi olarak maçı tamamladı.

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