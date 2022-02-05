Parkın ortasında 11,7 milyon dolarlık altın küp!

ABD’nin New York şehrinin en popüler doğal alanlarından Central Park’ı ziyaret edenler, 24 ayar altından yapılmış bir küple karşılaştı.

Alman sanatçı Niclas Castello tarafından tasarlanan 24 ayar altından yapılmış 186 kiloluk küp yaklaşık 11,7 milyon dolar değerinde. Castello bu eseri yapma fikrinin kavramsal ve soyut olan bir şey yaratmaktan çıktığını söylese de küpün yanında ‘Castello Coin’ adı verilen bir kripto para birimi de piyasaya sürülüyor.

Küple ilgili 21 Şubat’ta da bir NFT müzayedesi planlanıyor.

‘The Castello CUBE’ adı verilen eser İsviçre’nin Aarau kentindeki bir dökümhanede döküldü. Altının boyutunu ve hacmini tutmak için özel fırın oluşturuldu.

Parka konulan küp kendi güvenlik ekibine sahip.