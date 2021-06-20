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Parkın Ortasında Cinsel İlişkiye Giren Çift Gözaltına Alındı

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Britanya'nın Manchester kentindeki bir parkta seks yapan çift gözaltına alındı.
Parkın Ortasında Cinsel İlişkiye Giren Çift Gözaltına Alındı

Britanya'nın Manchester kentindeki bir parkta seks yapan çift gözaltına alındı.

Independent'ın aktardığına göre görgü tanıkları, "Çiftin, insanların onları görmesinin umurlarında olmadığını" söyledi.

Çifte parkta köpeğini yürütürken denk gelen bir görgü tanığı Facebook'a, "Tam da her şeyi gördüm sanarken! Sunny  Brow Parkı'nda bir çifti tamamıyla çıplak bir şekilde seks yaparken gördüm. Böyle şeyler sadece Gorton'da olur" yazdı.

Parktaki bir kişi, çiftin çocuk parkına yakın bir alanda seks yapmaya devam etmesinin ardından polisi aradığını söyledi. Manchester Evening News'a konuşan görgü tanığı, "Polisi aradım çünkü yaptıkları şeyi benim ve diğer çocukların önünde yapmaya devam ettiler. İğrençti" dedi.

Polis, 30'lu yaşlarındaki bir kadın ve erkeğin olayla ilgili olarak gözaltına alındığını ifade etti.

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