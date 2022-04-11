Parkinson hastaları neden düzenli egzersiz yapmalı?

Düzenli egzersiz yapan ve fiziksel olarak aktif yaşayan Parkinson hastalarının fonksiyonel durumlarının daha iyi seyrettiğini belirten uzmanlar, egzersizlerin beyinde bazı faydalı nörokimyasal maddelerin artışını sağlayarak nöroplastisiteyi tetiklediğine dikkat çekiyor. Uzmanlar, düzenli egzersizin hastalığın psikolojik yönüyle baş etmede de faydalı olduğunu vurguluyor.

Toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 11 Nisan Dünya Parkinson Günü olarak anılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, Dünya Parkinson Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Parkinson hastaları ve egzersiz konusunda değerlendirmede bulundu.

Parkinson hastalığının ilerleyici bir nörolojik hastalık olduğunu kaydeden Doç. Dr. Nihal Özaras, “Ellerde titreme, hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, denge ve yürüme bozuklukları bu hastalıkta görülen başlıca problemlerdir.” dedi.

Düzenli egzersiz mutlaka yapılmalıdır

İlaç tedavisinin şikayetleri kontrol altına almada etkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Nihal Özaras, “Ancak mutlaka düzenli egzersiz de yapmak gerekmektedir. Düzenli egzersiz yapan ve fiziksel olarak aktif yaşayan Parkinson hastalarının fonksiyonel durumlarının daha iyi seyrettiği bilinmektedir. Egzersizler beyinde bazı faydalı nörokimyasal maddelerin artışını sağlayarak nöroplastisiteyi tetikler. Ayrıca hastalığın psikolojik yönüyle baş etmede de faydalıdır.” dedi.

Hastanın ihtiyacına göre egzersiz programı belirlenmeli

Parkinson hastalığının her hastada farklı seyrettiğini ifade eden Doç. Dr. Nihal Özaras, “Bu nedenle hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve ihtiyacına göre egzersiz programının düzenlenmesi gerekir. Denge, koordinasyon, yürüme egzersizleri; kas kuvvetlendirmeye ve dayanıklılığı artırmaya yönelik egzersizler, fleksibilite egzersizleri sıklıkla reçete edilen egzersiz çeşitleridir. Ancak egzersiz türü ve yoğunluğu kişinin durumuna göre belirlenir. Düzenli devam edilen fizik tedavi programları hastalığın klinik seyri değiştikçe fizik tedavi programını da güncellenmelidir.” diye konuştu.

Doç. Dr. Nihal Özaras, Parkinson hastalığında egzersiz programlarına erken dönemde başlanması gerektiğini vurgulayarak hastaların fiziksel olarak aktif bir yaşam sürmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.