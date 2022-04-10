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Parkinson hastalarına özel uygulama: Titreme olduğunda ekranı sabit tutuyor

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Parkinson hastaları ve titreme şikayeti olan kullanıcıların dijital dünyadaki rutinlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yeni bir uygulama geliştirildi.
Parkinson hastalarına özel uygulama: Titreme olduğunda ekranı sabit tutuyor

Reklam ajansı Havas Creative tarafından ücretsiz olarak geliştirilen bir web tarayıcı uygulaması olan Staybl, herhangi bir rahatsızlık nedeniyle titreme yaşayan kullanıcıların ekranlarını sabit hale getiriyor.

Uygulama, cihazın yönünü ayarlamak için tipik olarak sallanma, eğilme ve diğer hareketleri algılayan ivmeölçerinden yararlanıyor. Staybl, cihazın sallandığını algıladığında, sabit bir görünüm sağlamak için kullanıcı ara yüzünü hemen kaydırıyor.

Uygulamayı geliştiren Havas New York’un kreatif direktörü Dan Lucey, titremelerin sadece okumayı bozmakla kalmayıp alışveriş, bankacılık, video izleme ve iletişim kurma gibi günlük görevleri tamamlama yeteneğini de yavaşlattığına dikkat çekiyor.

BİR İLAÇ YA DA TEDAVİ OLMASA DA SORUN İÇİN BİR ÇÖZÜM

Staybl’ın Havas New York ve Almanya ekipleri tarafından tamamlaması iki yıldan fazla sürdü.

Havas Almanya Kreatif Direktörü ve Havas Europe Kreatif Direktörü Eric Schoeffler, “Her zaman teknolojinin hayatımızı nasıl iyileştirmesi gerektiği hakkında konuşuyoruz, ancak herkesin bu avantajlardan yararlanmasını sağlamıyoruz. Staybl bir ilaç değil, tedavi de değil. Ancak bu, tüm Parkinson ve titreme sorunu yaşayanalar için dijital dünyaya daha kolay erişim sağlayabilecek teknolojik bir çözüm” diyor.

Tarayıcıyı indirmek ücretsiz ancak ekranları daha geniş olduğundan ve işletim sistemleri daha hızlı ekran yenileme hızını desteklediğinden şu anda yalnızca iPad’ler için optimize edilmiş durumda. Bununla birlikte, Staybl’ın yaratıcıları, kullanımını diğer cihazlara da genişletmeyi planlıyor.

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