 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 94.903
  • Altın 144,879
  • Dolar 3,5615
  • Euro 3,8810
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKTAMS'ın eylemi iptal edildi

Parkinson hastalığının tedavisi var mıdır?

»
Parkinson hastalığının tedavisi var mıdır?
Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Büyükgöl, genellikle 40'lı yaşlardan sonra görülen parkinson hastalığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Parkinson hastalığının görülme sıklığı 55-60 yaş üzerindeki nüfusta %1 'dir. Bu oran oldukça sabit olmasına karşın, yaşam süresinin uzaması dolayısıyla toplumda yaşlı nüfusunun artması Parkinson hastalarının sayısında da artışa neden olmaktadır. Parkinson Hastalığı genellikle 40-70 yaşları arasında görülmekle birlikte 40 yaşın altında bu hastalık görülebilmektedir. Bu hastalık gurubunda genellikle ailesel genetik faktörler rol oynar. Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Büyükgöl detaylı bilgi verdi.

BELİRTİLER SİNSİ ŞEKLİNDE BAŞLAYIP YILLAR İÇİNDE AĞIRLAŞABİLİR

İlk başta çok spesifik olmayan bulgularla halsizlik, çabuk yorulma, yazmada güçlük, ekstremite ağrısı dengesizlik gibi şikayetlerle başlayabilir. Daha sonra hastalığın tipik motor bulguları ortaya çıkar. Başlangıç aşamasındaki belirtiler genellikle vücudun tek tarafını etkiler ve zaman ilerledikçe her iki tarafa birden yayılır. Bu belirtilerden en önemlisi (bradikinezi)hareketlerin yavaşlamasıdır. Bununla ilişkili olarak hastanın yürümesi de etkilenir, hastalığın ağır olduğu taraftaki kolu sallamada azlık ve yavaş yürüme görülür. Diğer bir belirti titremedir. Titreme en sık ellerde görülmekle birlikte ayaklarda çenede, dilde de ortaya çıkabilir. Titremenin en belirgin özelliği istirahat sırasında olması ve istemli hareket sırasında kaybolması ya da azalmasıdır. Hastaların hepsinde titreme görülmeyebilir. Bu bulguların yanında eklem hareketlerinde katılık, donuk yüz görünümü, postur kaybı, vücudun öne ve yanlara doğru eğilmesi, donma gibi bulgular eşlik edebilmektedir. Hastalığın ileri dönemlerinde denge bozukluğu da tabloya eklenir. Parkinson hastalığında bu motor bulgulardan başka motor dışı belirti ve bulgular da izlenir. Motor dışı belirtiler kabızlık, pozisyon değişikliği ile kan basıncının düşmesi, depresyon, anksiyete, unutkanlık, uyku bozuklukları huzursuz bacak sendromudur.

HASTALIĞI TAMAMEN GİDERECEK BİR TEDAVİ YOK

Parkinson hastalığının tedavisinde esas amaç hastanın aktif, bağımsız, kendi başına işini yapabilen hale gelmesini sağlamaktır. Tedavide öncelikle uygun ilaç tedavisi denenmelidir. Hastanın mevcut bulgularından hangisinin baskın olduğu, hastanın yaşı, çalışma hayatı, diğer hastalıkların varlığı tedavinin planlanmasında çok önemli kriterlerdir. Burada amaç eksik olan dopaminin yerine konulması veya bu maddenin ortamda yıkımının geciktirilmesidir. Deneyimli bir nörolog tarafından klinik takibi yapılmalıdır. Parkinson Hastalığında ilaç tedavisinin dışında cerrahi tedavi bulunmaktadır. Tıbbi tedaviye yanıt alınamaması, tedaviye alınan yanıtta belirgin azalma ya da yan etkiler nedeniyle yeterli tıbbi tedavinin verilemediği durumlarda cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. Bu cerrahi tedaviler beyinde bazı özel çekirdeklere yönelik yakma cerrahisi (talamotomi, pallidotomi) veya özel bazı çekirdeklere elektrot yerleştirerek derin beyin stimulus gönderme (talamik stimulasyon, pallidal stimulasyon ve subtalamik stimulasyon gibi) şeklindedir.

HASTALIK SİNSİ VE İLERLEYİCİDİR

Semptomlar tedavi altında bile zamanla şiddetlenir. Hastalığın gidişatı kişiden kişiye farklılıklar gösterir. Kimi yatağa bağımlı hale gelirken kimi hafif bulgularla hayatını sürdürür. Hangi hastanın ne şekilde seyredeceğini önceden bilmek mümkün değildir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Zeytinyağının mucizevi faydaları!25 Nisan 2017 Salı 18:30
  • Plastik kaplar sağlığımızı tehdit ediyor25 Nisan 2017 Salı 16:30
  • Neden uykuya dalarken düşecekmiş gibi hissederiz?25 Nisan 2017 Salı 15:37
  • “Çocukları da yarış atına çevirdik. Kalbinde çarpıntıyla hastanelere gelen dünya kadar çocuk var”25 Nisan 2017 Salı 13:48
  • İşte obeziteyle ilgili doğru bilenen yanlışlar!25 Nisan 2017 Salı 11:18
  • Gebelikte tüylerden kurtulmanın en sağlıklı yöntemi24 Nisan 2017 Pazartesi 16:59
  • Sivrisinekten bulaşıyor, dünyanın yarısını tehdit ediyor24 Nisan 2017 Pazartesi 15:20
  • Yeni geliştirilen tanı kiti ile kanser hastalarının yaşam kalitesi artacak!24 Nisan 2017 Pazartesi 15:00
  • Bu nakışı işleyen Parkinson hastası24 Nisan 2017 Pazartesi 13:31
  • Bahar alerjisine karşı bağışıklığı güçlendiren 9 beslenme önerisi24 Nisan 2017 Pazartesi 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti