Parkinsonlu sayısı iki katına çıkacak

Parkinson hastalığı konusunda yaptığı çalışmalar ve tedavi edici yöntemleriyle tanınan Nöroloji Profesörü Dr. Okan Doğu başta parkinson olmak üzere, pek çok kişinin şikayetçi olduğu çeşitli uzuvlarda titremelere neden olan hastalıklarla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren ve tıp hekimliğinin yanı sıra tutkunu olan ve yelken sporunda kaptanlık derecesinde eğitimler alan Nörolog Okan Doğu, insan ömrünün uzamasıyla birlikte parkinson hastalığının da daha sık görülmeye başladığını bildirdi. İşte Doğu'nun o açıklamaları…

■ El veya eller neden titrer? El titremesinin altında yatan sebepler nelerdir?

Sıklıkla ellerde ve bazen vücudun başka bölümlerinde (ayak, baş, çene, dil veya ses) görülebilen titreme (tremor) esasında en sık görülen hareket bozukluğu belirtisidir. Elbette titremeye neden olan birçok hastalık var. Her titreme de bir hastalık belirtisi olmayabilir. İnsanların tamamında zaman zaman artış gösterebilen fizyolojik titreme adını verdiğimiz bir durum vardır ve bu titreme kişide bir işlev kaybına neden olmaz. Titreme ile seyreden hastalıklar içinde en sık görülenler parkinson hastalığı, esansiyel tremor ve distoni hastalıklarıdır. Titremenin nedeni elbette altta yatan hastalığa göre değişkenlik gösterir. Ancak ana mekanizma beyin sapı, beyincik ve hareket sistemi arasındaki uyumsuzluklara bağlıdır.

■ Nörolojik hastalıkların seyrinde son yıllara, çağa göre seyreden, artan hastalıklar var mıdır?

Son yıllarda sıklığı artan hastalıklar arasında parkinson hastalığı başta gelmektedir. Ayrıca birçok bunama hastalığı artmaktadır. Burada önemli nedenlerinden birisi risk altındaki kişilerin sayısının artmasıdır. Bu hastalıklar genellikle orta ileri yaş hastalığıdır. Örneğin parkinson hastalığının başlangıç yaşı genellikle 60 yaş civarıdır. Elbette her yaşta görülebilmektedir. Ülkemizde de batılı toplumlar gibi ortalama yaşam süresi uzamaktadır ve bu nedenle yaşla artan tüm hastalıkların sıklığında da artış gözlenmektedir. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde tüm dünyada parkinson hastalarının sayısının iki katına çıkacağı öngörülmektedir.

Hayalim yelkenli ile dünya turu

Evli ve iki kız babası Prof.Dr.Okan Doğu, yoğun bir çalışma hayatına rağmen tutku derecesinde yelken sporu ile ilgileniyor. Bu alanda uzun eğitimler alan Doğu, hafta sonlarını bir arkadaşıyla ortak aldığı teknesinde geçiriyor. “En büyük hayalim yelkenli tekne ile dünya turu yapmak” diyor.

Beyin pili uygulaması

■ Parkinson tedavisinde beyin pili uygulaması ülkemizde ne aşamadadır?

Parkinson hastalığında tıbbi olarak “derin beyin stimülasyonu” adını verdiğimiz ve beyin pili olarak bilinen tedavi son yıllarda yaygın uygulanmaya başlanmıştır. Yaygın olmasına rağmen ihtiyacı olan hastaların çok azı bu tedaviye erişebilmektedir. Bunun en önemli nedeni kamu hastanelerinin çoğunda bu tedavinin yapılmıyor olmasıdır. Özel hastanelerde işlem ücreti yüksek olabilmektedir. Eğer bir hasta beyin pili ameliyatı sonrası hastalığının ortadan kalkacağını düşünüyorsa ki bu sık karşılaştığımız bir durum, sonuç hasta için başarısız olabilir. Beyin pili dopamin içeren ilaçların yaptığı iyileşme kadar iyileşme yapar ve özelikle titremeye çok etkilidir.

■ Yüksek tansiyon, kalp damarlarındaki, dolaşımdaki düzensizlik, nörolojik hangi rahatsızlıklara neden olmaktadır?

Yüksek tansiyon yıllar içerisinde damarlarda yapısal değişiklikler oluşturur ve nihayetinde bu damarlar kolay tıkanır veya kolay kanar hale gelebilir. Bu nedenle kontrol altında olmayan yüksek tansiyon beyin damar hastalıkları yani inme (felç) riskini artırır. Bunu yanı sıra ritim bozukluğu başta olmak üzere birçok kalp hastalığı da inme riskini artırır.

Parkinson hastalığı nasıl ortaya çıkar?

Parkinson hastalığı hareketlerde yavaşlama, titreme ve kaslarda sertlik belirtileri başlar. Ancak her hastada aynı belirtilerle başlamaz. Kimi hastada ilk belirti yavaşlık olurken kimi hastada titreme olur. Bazı parkinson hastalarında hiç titreme olmayabilir ya da zamanla eklenebilir. Aslında parkinson hastalığının ilk belirtisi ne titreme ne de yavaşlıktır. Bu belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce kabızlık, koku hissinde azalma ya da kayıp, bazı uyku bozuklukları, depresyon veya ağrı gibi belirtilerle başlar. El yazısında küçülme, el veya kolda tuhaflık, omuzda ağrı, yürürken bir kolun az sallanması ya da sallanmaması, ayak sürüme ile kendini ele verir. Bu belirtileri bazen hasta kendisi fark etmeyebilir ve yakınları fark edebilir. Genellikle parkinson hastalarının yüzlerinde donuk bir ifade vardır ve az göz kırparlar. Parkinson erkeklerde daha sık görülen bir hastalıktır. Parkinson kişiliğinde risk alma davranışı az olan insanları seçer. Sigara buna örnektir. Sigara içenlerde parkinson hastalığı daha az görülür. Parkinson'u tetikleyen yaşamsal olayların en iyi bilineni ani, zorlayıcı bir strestir.