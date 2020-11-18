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Parkta bir kadını taciz eden zanlı tutuksuz yargılanacak

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Lefkoşa’da Marmara Parkında meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Heran Taşkıran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Parkta bir kadını taciz eden zanlı tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da Marmara Parkında meydana gelen Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Heran Taşkıran dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı Heran Taşkıran’ın Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz ve Sarhoşluk suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14.11.2020 tarihinde saat 21:00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Marmara Parkı içerisinde zanlının nefesinde 234 promil alkol tesiri altında olduğu bir sırada park içerisindeki bankta oturan E.K’nın (K-17) arzusu hilafına kasten ve cinsel bir davranışla sol bacağını cinsel bir davranışla sol eli ile sıkıp okşamak suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek,  zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının  yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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