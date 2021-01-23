ABD'de yaşanan bu olay, o bölgede farklı söylentilerin çıkmasına neden oldu. Parka buz kalıbının içinde donmuş bir mağara adamını görenler, gözlerine inanamadı. Şaşkınlık veren bu olayın perde arkası kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

ABD'nin Minnesota eyaletinde buz kalıbı içinde donmuş bir halde bulunan mağara adamı görenleri hayrete düşürdü. Bir anda karşılarında donmuş bir mağara adamı gören halk tedirgin olsa da olayın gerçek yüzü çok geçmeden ortaya çıktı.