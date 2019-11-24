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Parktaki 150 kediyi besliyor

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Antalya’da zamanının büyük bir bölümünü sokak kedilerinin bakımına ayıran Muazzez Turan, Falez 2 Parkı’nda yaşayan 150 kadar kedinin bakımını üstlendi.
Parktaki 150 kediyi besliyor

Antalya’da zamanının büyük bir bölümünü sokak kedilerinin bakımına ayıran Muazzez Turan, Falez 2 Parkı’nda yaşayan 150 kadar kedinin bakımını üstlendi.

Her sabah tekerlekli pazar arabasına yaş ve kuru mama doldurarak parka gelen 60 yaşındaki kadın, kedileri eliyle besliyor.

Kedilerle zaman geçirmenin kendisini mutlu ettiğini anlatan Turan, “Kediler benim ailem. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Çevremdeki hayvanseverlerin desteğiyle aldığım yaş ve kuru mamalarla onları besliyorum. Her gün sularını dolduruyorum. Onlar beni seviyor, ben de onları çok seviyorum” dedi.

Temizlik işleri yaparak yaşamını sürdürdüğünü söyleyen Turan şöyle devam etti: “Kasapları, lokantaları dolaşarak atık yemekleri alıp hayvanlara veriyorum. Zaman zaman mahalle sakinleri de beni gördüklerinde mama getiriyor. Bu sayede hayvanlar aç kalmıyor. Kimi zaman mama sıkıntısı yaşıyorum. Kedilerin bakımına destek olmak isteyenler olabilir. Gelip burada kedileri beslesinler, onlara mama bıraksınlar. Onlar da bizim gibi canlı. Karınları acıkıyor, susuyorlar. Sahip çıkmamız gerekli. Beni burada herkes kedilerin annesi olarak bilir.”

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