Parlamento iklim değişikliği önergesini reddettikten iki dakika sonra sular içinde kadı

İtalya’da kısmi özerkliğe sahip 20 bölgeden Veneto’nun başkenti Venedik’te parlamento, salı gecesi, iklim değişikliğiyle mücadeleyle ilgili bir dizi öneri reddedildikten iki dakika sonra sular altında kaldı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre öneriler Lig, İtalya’nın Kardeşleri ve Haydi İtalya partilerinin oylarıyla reddedildi. Demokrat Partili Andrea Zanoni, dakikalar sonra Facebook’tan sular içindeki parlamento salonunun fotoğraflarını paylaştı.

Zanoni’ye göre 2020 bütçesi kapsamında ele alınan öneriler arasında yenilenebilir enerji kaynaklarına fon aktarılması, dizel otobüslerin çevre dostu araçlarla yenilenmesi ve plastik atıkların azaltılması da vardı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu hafta kentte yaşanan son 53 yılın en büyük su baskınının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söylemişti.