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‘Parlamentoda ana dilini konuşamayan tek AP milletvekili benim’

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‘Parlamentoda ana dilini konuşamayan tek AP milletvekili benim’
‘Parlamentoda ana dilini konuşamayan tek AP milletvekili benim’

Kıbrıs Cumhuriyeti AP Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Türkçe’nin AB’nin resmi dilleri arasında yer almaması konusundaki görüşleri ve bu konuda AB Komisyonu’na gönderdiği mektup hakkında “Haravgi” gazetesine açıklamada bulundu.

Gazetenin haberine göre Kızılyürek, Türkçe’nin AB’nin resmi dilleri arasında yer alması gerektiği konusunda AB Komisyonu’na gönderdiği mektuba değinerek, parlamentoda kendi ana dilini konuşamayan tek AP milletvekili olduğunu vurguladı.

Kızılyürek açıklamasında mektubuna ayrıntılarıyla değindi ve Türkçe’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden biri olduğunu” da hatırlattı.

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