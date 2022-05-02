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Parlamentoda porno izleyen vekil “Dominatör” diye aratmış

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İngiltere'de "pornocu vekil" tartışması bitmek bilmiyor... Parlamentodaki bir oturum sırasında pornografik içerikli videolar izlediği ortaya çıkan ve tepkiler üzerine istifa eden 65 yaşındaki siyasetçinin, "Dominatör" diye arama yaptığı öne sürüldü.
Parlamentoda porno izleyen vekil “Dominatör” diye aratmış

İngiltere, parlamentoda pornografik içerik izlediği ortaya çıkan 65 yaşındaki siyasetçi Neil Parish’i konuşuyor…

Parlamentoda pornografik içeriklere baktığı ortaya çıktıktan sonra istifa etme kararı alan Parish ile birlikte çalışan  Devon bölge meclis üyesi Colin Slade’ten dikkat çekici bir iddia geldi.

Slade, İngiliz Telegraph gazetesine konuşarak Parish’i korudu. Slade, “Parish, Dominatör kelimesini kullanarak bir tarım aracı aratmaya çalışıyordu. Bir linke tıklayınca yetişkin sitesine yönlendirildi” dedi.

Siyasetçinin “Dominator” model biçerdöver bakmaya çalıştığı öne sürüldü.

Slade, “Bu arama sonucunda öyle bir siteye yönlendirilebileceğini tahmin etmiştim. Ben ona güveniyorum ve onunla ilgili hiç endişem yok” ifadesini kullandı.

Parish’in ailesinin çiftliğinde daha önce Dominator model biçerdöver kullanıldığı da İngiliz basınında yer aldı.

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