Parmağına pansuman için gitti, enfeksiyon kapıp hayatını kaybetti

Diyabet hastası Hatice Timur Kaan, ayak parmağına pansuman yapılması için gittiği Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti. Talihsiz kadının İstanbul'da diş hekimliği yapan kızı Cennet Taşdemir, ''Yoğun bakımlık bir durumu olmamasına rağmen annemi yoğun bakım ünitesinde tedavi ettiler. Orada enfeksiyon kaparak hayatını kaybetti'' iddiasında bulundu.

Diyabet hastası olan Hatice Timur Kaan'ın sol ayak parmağında oluşan kangren için gittiği hastanede mikrop kaparak hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede 2 ayak parmağı kesildikten sonra aynı hastanede pansuman yaptırmaya giden talihsiz kadının yoğun bakımda işlemleri yapıldığı için hastane virüsü kaptığı belirtildi.

''ANNEM GAYET SAĞLIKLI İDİ''

Hatice Timir Kaan'ın İstanbul'da diş hekimliği yapan kızı Cennet Taşdemir, annesi 3 Kasım 2018 tarihinde Kahramanmaraş'ta özel bir hastanenin aciline giriş yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

''Burada yapılan kan tahlilleri sonucunda annemin bu hastanenin dahiliye servisine yatışı yapıldı. Annemin yoğun bakımlık bir durumunun olmamasına rağmen yoğun bakıma alınmasının tek nedeni devletin yoğun bakımda yatan hastalara ödediği bir antibiyotiği normal serviste yatan hastalara ödememesidir. Maalesef ki annem yoğun bakımda tedavi görürken ve ayağına pansuman yapılırken sadece ve sadece yoğun bakımlarda bulunan Acinetobacter Baumannii bakterisini kaptı. Bu bakteri hastalara bulaştığında hastaların yüzde 85'i ölümle sonuçlanıyor. Bütün dünyada görülebilen fakat önlem alındığında görülme sıklığı çok çok azaltılabilen özellikle yoğun bakım ünitelerinde gelişen dirençli, tedavisi neredeyse imkansız hastalara hastane ortamında bulaşabilen bir enfeksiyondur. Dirençli olduğu için tedaviye cevap vermez ve organları tek tek çürütür görev yapamaz hale getirir. Nitekim annemde 3 kasım 2018 de yürüyerek girdiği hastaneden 10 aralık 2018'de vefat ederek bize teslim edilmiştir. Bu hastane enfeksiyonu çok sık görülmeye başlanan bir sorun haline geldi. Annem dışında aynı hastanede bu hastane enfeksiyonunun 3 kişiye daha bulaştığını biliyorum. Hastane Enfeksiyonu araştırma komisyonu kurulmalı ve meclisten onaylanmalıdır.''

KONUYU CUMHURBAŞKANINA YAZDI

Annesini hastane enfeksiyonu sebebiyle vefat ettiğini ve kendisinin iş yapamaz duruma geldiğini, psikolojisinin bozulduğunu bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdığını belirten Diş hekimi Cennet Taşdemir, şu bilgileri verdi

''O hastane de hala bakteri var. Annemin vefat haberini sağlık memuru veriyor bize. Gece 3:30'da doktor olmadığı için anneme 45 dakika hemşireler müdahale etmişler. Annem vefat etmiş, ancak bizi sabah 7:30 da aradılar. Çünkü hastane yoğun bakım doktoru ancak gelmiştir. 3.derece bir yoğun bakımda mutlaka bir doktor olması gerekiyordu. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı olmalı ama o da yok. Yoğun bakımda sadece 1 adet doktor bulunuyor o da yoktu. Devletimiz yoğun bakımda yatan hastalara iyileştirilsin diye servet ödemektedir. Ben annemin vefatından sonra hastane sahibinin sekreterini aradım, fakat ulaşamadım, çünkü o sırada sanırım kanlı paralarını sayıyordu. Onu aradıktan 5 dk sonra beni hiç kimse aramazken başhekim aradı. Hastane ne kadar suçlu ne kadar hatalı umurlarında değil. Bana kalkıp uğraşma bir şey çıkmaz bu işten zaman kaybetme yorulma gibi laflar söyleyip telefonu suratıma kapattı. o hastanenin sahibi bir kuyumcu ve bu tür olaylara sarraf mantığıyla yaklaşıyor. Başka mesleklerle uğraşan kişilerin hastane yönetmesinin sonucudur bu. Ben bu konuyla alakalı bir sosyal platform oluşturacağım.Hastane enfeksiyonları kontrol komisyonu oluşturulmalı.''

DEVLET BU HASTANELERE SERVET ÖDÜYOR

Devletin 3. derece yoğun bakım üniteleri olan hastanelere il dışından müfettişler görevlendirmesi gerektiğine de değinen Taşdemir, ''Devlet bu tür hastanelere servet ödüyor. Devletimiz bu ruhsatları tekrar gündeme getirmeli. Hastanelerin yoğun bakım faturalarının incelenmesi lazım. Servise çıkan hastalara halen yoğun bakım faturaları kesilmeye devam ediliyor. Devletimiz bunları bizim kazançlarımızla, vergilerimizle ödüyor'' dedi.