Polis memuru Halil Uyguroğlu:
“Afrika Gazetesi’nden parmak
verildiğini görmedim, verildi diye
de bir şey duymadım. Olsaydı
orayı da kayıt altına alırdım.
Topluluk parmak işaretine karşı
değil yazılanlara tepki verdi”
Polis memuru Çağıl Kaya:
“Eylemcilerin genel bir tepkisi
vardı. Parmak işareti nedeniyle
tepki verdiklerini görmedim.
Görseydim çekerdim. Herhangi
bir kişinin parmak verdiler diye bağırmalarını da duymadım
Afrika gazetesi önünde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili “el kol işareti ile tahrik edildiler” iddiasına
yönelik Savcılığın tanıkları dinlenmeye başlandı.
Dünkü oturumda eylemde video kaydı yapan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Foto Parmak İzleri
Şubesi’nde görevli polis memurları Halil Uyguroğlu ve Çağıl Kaya tanık olarak dinlendi.
Halil Uyguroğlu, “Afrika gazetesinden parmak verildiğini görmedim, verildi diye de bir şey
duymadım. Olsaydı orayı da kayıt altına alırdım. Topluluk parmak işaretine karşı değil yazılanlara
tepki verdi” derken, Çağıl Kaya da “eylemcilerin genel bir tepkisi vardı. Parmak işareti nedeniyle
tepki verdiklerini görmedim. görseydim çekerdim. Herhangi bir kişinin parmak verdiler diye
bağırmalarını da duymadım” şeklinde şahadet verdi.
Her iki tanığın şahadeti dün tamamlanırken, Savcılık bugün yeni tanıklar dinletecek.
Mahkeme, savcılığın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı bugün saat 11:00’e erteledi.
İddia Makamı 2 tanık dinletti
Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen,
Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan yine geniş güvenlik önlemleri altında
dünkü duruşma için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.
“Parmak işaretini görmedik, görseydik çekerdik”
Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda görüşülen davada, İddia Makamında Savcı Ayşe Kaymak
Şadi ve sanıkları temsilen avukat Enver Öztürk mahkemede hazır bulundu.
Geçen celsede savunma tarafının tanıklarının şahadeti tamamlanmasıyla, dünkü celsede söz
savcılığa geçti. Savcı Şadi, dünkü oturumda 22 Ocak’taki eylemde video kaydı yapan Lefkoşa
Polis Müdürlüğü’ne bağlı Foto Parmak İzleri Şubesi’nde görevli polis memurları Halil Uyguroğlu
ve Çağıl Kaya tanık olarak dinlendi.
Uyguroğlu, çektiği video ile ilgili bilgi verdi
İddia Makamı'nın ilk tanığı olarak dinlenen polis memuru Halil Uyguroğlu, savcı ve avukatın
sorularını yanıtladı. Foto Parmak İzleri Şubesi’nde fotoğraf ve video çekmek görevi bulunduğunu
belirten Uyguroğlu, 22 Ocak'ta da Afrika gazetesi önünde yapılacak eylem için görevlendirildiğini
söyledi.
Olay günü saat 9:47- 9:50 raddelerinde eylem yerine giderek video çektiğini aktaran Uyguroğlu,
orada bulunan topluluğu ve slogan ile taş atan kişilerin görüntülerini kayıt altına aldığını aktardı.
Uyguroğlu bir eylemde herhangi bir taşkınlık olmadığı zaman video çekmediğini ancak taşkınlık
olacağını hissettikleri zaman video kaydı aldıklarını da belirtti. Halil Uyguroğlu daha sonra
eylemde çektiği video görüntülerini izleyerek, oradaki eylemcilerin söylediklerini ve yaptıklarıyla
ilgili bilgi verdi.
“Afrika gazetesinden parmak verildiğini görmedim, bir şey de duymadım”
Görüntülerin ardından savcının sorularını yanıtlamaya devam eden Uyguroğlu, video çekimi
esnasında Afrika gazetesinden parmak verildiğini görmediğini söyledi.
Uyguroğlu, “Eylem esnasında parmak verildi diye de bir şey duymadım. Olsaydı söylerlerdi diye
düşünüyorum. Topluluktaki tepki parmak işareti verilmesi değil, Afrika’nın yazdığı yazıya karşı
verildi. Eylemciler binanın kapısından girmedikleri için taş attılar, tabelaları söktüler, camları
kırdılar” dedi. Uyguroğlu, kendisinin görüntüleri çekerken eylemcilere doğru baktığını, yukarıya
pencereye doğru bakmadığını, birisinin el kol hareketi yapıp yapmadığını görmediğini ancak
görseydi bunu kaydedeceğini de aktardı.
Kaya: “Parmak işareti verildiğini görmedim, görseydim orayı da çekerdim”
Uyguroğlu’nun şahadeti ardından ikinci tanık olarak polis memuru Çağıl Kaya dinlendi. Kaya da
22 Ocak'ta Afrika gazetesi önünde yapılacak eylem için görevlendirildiğini, saat 9:47- 9:50
raddelerinde eylem yerine giderek video çektiğini söyledi. Eylemin ilk anlarında arbede ve suç
teşkil edecek bir davranış olmadığını, daha sonra video görüntüsü çekmeye başladığını söyleyen
Kaya, söz konusu bölgede sabit durmadığını, birkaç yerden görüntü aldığını aktardı. Video
çekerken Afrika gazetesinden parmak işareti verildiğini görmediğini belirten Kaya, “eylemcilerin
genel bir tepkisi vardı. Yukarıya karşı verdikleri bir tepki görmedim. Herhangi bir kişinin parmak
verdiler diye bağırmalarını da duymadım” dedi.
Eylemcilerin binaya girmeye çalışırken polisin müdahale ettiğini bu nedenle oradakilerin farklı
eylemler yaptığını belirten Kaya, “çekim yaptığım yerden parmak işaretini görmem mümkün değil,
eğer öyle bir şey olsaydı ve tepki verilseydi orayı da çekerdim. Taşkınlık başlamadan önce
yukarıdan parmak verildiğine dair bir şey duymadım” şeklinde konuştu.
Dava bugün devam edecek
Savcı Ayşe Kaymak Şadi, Mahkemeye dün itibariyle 2 tanık dinlettiğini, diğer tanıklarını hazır
edemediğini belirterek, hem tehir talebi hem de sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.
Avukat Öztürk ise her ikş talabe itiraz ederek, kendisinin davayı uzatmamak için tanıklara uzun
uzadıya sorular sormadığını, Savcının tanıklarını hazır etmesi için yeterli çabayı göstermediğini
iddia ederek, sanıkların özgürlükleri açısından adil bir durum olmadığı iddiasıyla sanıkların
tutuksuz yargılanmalarını yeniden talep etti.
Yargıç Tacan Reynar ise huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, iddia makamının tanık
dinletmek için yeterli çaba gösterdiğini, dünden bugüne de değişen bir şey olmadığı için de
sanıkların tutuklu yargılanmalarına hüküm verdi. Reynar, iddia makamının tanıklarını dinlemek
üzere duruşmayı bugün saat 11:00’e tehir edildiğini açıkladı.
(Didem MENTEŞ yenidüzen)
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