Afrika gazetesi önünde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili “el kol işareti ile tahrik edildiler” iddiasına yönelik savcılığın tanıkları dinlenmeye başlandı

Polis memuru Halil Uyguroğlu:

“Afrika Gazetesi’nden parmak

verildiğini görmedim, verildi diye

de bir şey duymadım. Olsaydı

orayı da kayıt altına alırdım.

Topluluk parmak işaretine karşı

değil yazılanlara tepki verdi”

Polis memuru Çağıl Kaya:

“Eylemcilerin genel bir tepkisi

vardı. Parmak işareti nedeniyle

tepki verdiklerini görmedim.

Görseydim çekerdim. Herhangi

bir kişinin parmak verdiler diye bağırmalarını da duymadım



Afrika gazetesi önünde yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili “el kol işareti ile tahrik edildiler” iddiasına

yönelik Savcılığın tanıkları dinlenmeye başlandı.

Dünkü oturumda eylemde video kaydı yapan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Foto Parmak İzleri

Şubesi’nde görevli polis memurları Halil Uyguroğlu ve Çağıl Kaya tanık olarak dinlendi.

Halil Uyguroğlu, “Afrika gazetesinden parmak verildiğini görmedim, verildi diye de bir şey

duymadım. Olsaydı orayı da kayıt altına alırdım. Topluluk parmak işaretine karşı değil yazılanlara

tepki verdi” derken, Çağıl Kaya da “eylemcilerin genel bir tepkisi vardı. Parmak işareti nedeniyle

tepki verdiklerini görmedim. görseydim çekerdim. Herhangi bir kişinin parmak verdiler diye

bağırmalarını da duymadım” şeklinde şahadet verdi.

Her iki tanığın şahadeti dün tamamlanırken, Savcılık bugün yeni tanıklar dinletecek.

Mahkeme, savcılığın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı bugün saat 11:00’e erteledi.

İddia Makamı 2 tanık dinletti

Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen,

Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan yine geniş güvenlik önlemleri altında

dünkü duruşma için Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirildi.

“Parmak işaretini görmedik, görseydik çekerdik”



Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda görüşülen davada, İddia Makamında Savcı Ayşe Kaymak

Şadi ve sanıkları temsilen avukat Enver Öztürk mahkemede hazır bulundu.

Geçen celsede savunma tarafının tanıklarının şahadeti tamamlanmasıyla, dünkü celsede söz

savcılığa geçti. Savcı Şadi, dünkü oturumda 22 Ocak’taki eylemde video kaydı yapan Lefkoşa

Polis Müdürlüğü’ne bağlı Foto Parmak İzleri Şubesi’nde görevli polis memurları Halil Uyguroğlu

ve Çağıl Kaya tanık olarak dinlendi.

Uyguroğlu, çektiği video ile ilgili bilgi verdi

İddia Makamı'nın ilk tanığı olarak dinlenen polis memuru Halil Uyguroğlu, savcı ve avukatın

sorularını yanıtladı. Foto Parmak İzleri Şubesi’nde fotoğraf ve video çekmek görevi bulunduğunu

belirten Uyguroğlu, 22 Ocak'ta da Afrika gazetesi önünde yapılacak eylem için görevlendirildiğini

söyledi.

Olay günü saat 9:47- 9:50 raddelerinde eylem yerine giderek video çektiğini aktaran Uyguroğlu,

orada bulunan topluluğu ve slogan ile taş atan kişilerin görüntülerini kayıt altına aldığını aktardı.

Uyguroğlu bir eylemde herhangi bir taşkınlık olmadığı zaman video çekmediğini ancak taşkınlık

olacağını hissettikleri zaman video kaydı aldıklarını da belirtti. Halil Uyguroğlu daha sonra

eylemde çektiği video görüntülerini izleyerek, oradaki eylemcilerin söylediklerini ve yaptıklarıyla

ilgili bilgi verdi.

“Afrika gazetesinden parmak verildiğini görmedim, bir şey de duymadım”

Görüntülerin ardından savcının sorularını yanıtlamaya devam eden Uyguroğlu, video çekimi

esnasında Afrika gazetesinden parmak verildiğini görmediğini söyledi.

Uyguroğlu, “Eylem esnasında parmak verildi diye de bir şey duymadım. Olsaydı söylerlerdi diye

düşünüyorum. Topluluktaki tepki parmak işareti verilmesi değil, Afrika’nın yazdığı yazıya karşı

verildi. Eylemciler binanın kapısından girmedikleri için taş attılar, tabelaları söktüler, camları

kırdılar” dedi. Uyguroğlu, kendisinin görüntüleri çekerken eylemcilere doğru baktığını, yukarıya

pencereye doğru bakmadığını, birisinin el kol hareketi yapıp yapmadığını görmediğini ancak

görseydi bunu kaydedeceğini de aktardı.

Kaya: “Parmak işareti verildiğini görmedim, görseydim orayı da çekerdim”

Uyguroğlu’nun şahadeti ardından ikinci tanık olarak polis memuru Çağıl Kaya dinlendi. Kaya da

22 Ocak'ta Afrika gazetesi önünde yapılacak eylem için görevlendirildiğini, saat 9:47- 9:50

raddelerinde eylem yerine giderek video çektiğini söyledi. Eylemin ilk anlarında arbede ve suç

teşkil edecek bir davranış olmadığını, daha sonra video görüntüsü çekmeye başladığını söyleyen

Kaya, söz konusu bölgede sabit durmadığını, birkaç yerden görüntü aldığını aktardı. Video

çekerken Afrika gazetesinden parmak işareti verildiğini görmediğini belirten Kaya, “eylemcilerin

genel bir tepkisi vardı. Yukarıya karşı verdikleri bir tepki görmedim. Herhangi bir kişinin parmak

verdiler diye bağırmalarını da duymadım” dedi.

Eylemcilerin binaya girmeye çalışırken polisin müdahale ettiğini bu nedenle oradakilerin farklı

eylemler yaptığını belirten Kaya, “çekim yaptığım yerden parmak işaretini görmem mümkün değil,

eğer öyle bir şey olsaydı ve tepki verilseydi orayı da çekerdim. Taşkınlık başlamadan önce

yukarıdan parmak verildiğine dair bir şey duymadım” şeklinde konuştu.

Dava bugün devam edecek

Savcı Ayşe Kaymak Şadi, Mahkemeye dün itibariyle 2 tanık dinlettiğini, diğer tanıklarını hazır

edemediğini belirterek, hem tehir talebi hem de sanıkların tutukluluğunun devamını istedi.

Avukat Öztürk ise her ikş talabe itiraz ederek, kendisinin davayı uzatmamak için tanıklara uzun

uzadıya sorular sormadığını, Savcının tanıklarını hazır etmesi için yeterli çabayı göstermediğini

iddia ederek, sanıkların özgürlükleri açısından adil bir durum olmadığı iddiasıyla sanıkların

tutuksuz yargılanmalarını yeniden talep etti.

Yargıç Tacan Reynar ise huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, iddia makamının tanık

dinletmek için yeterli çaba gösterdiğini, dünden bugüne de değişen bir şey olmadığı için de

sanıkların tutuklu yargılanmalarına hüküm verdi. Reynar, iddia makamının tanıklarını dinlemek

üzere duruşmayı bugün saat 11:00’e tehir edildiğini açıkladı.

(Didem MENTEŞ yenidüzen)