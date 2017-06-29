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Parmak izi okuma teknolojisinde bir ilk!

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Parmak izi okuma teknolojisinde bir ilk!
Qualcomm yeni nesil parmak izi tarayıcı sensörüyle, akıllı telefonların ekran, cam ve metal yüzeylerinden de yetkilendirme yapabilmesi ile bir ilki başarmış durumda.

Qualcomm, yeni nesil ultrasonik parmak izi tarayıcılarıyla bu önemli güvenlik katmanını bir sonraki adıma taşıyor. Önceki nesil Snapdragon Sense ID parmak izi teknolojisini takip eden yeni Qualcomm Parmak İzi Sensörleri önemli bir yeteneği beraberinde getiriyor.

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QUALCOMM'DAN PARMAK İZİ TARAMADA BİR İLK

Qualcomm yeni teknolojisiyle bundan sonraki akıllı telefonların ekranının altına yerleştirilecek parmak izi sensörlerine izin verecek. İlk kez cam ve metal yüzeylerden de tarama yeteneğine sahip olan sensörler, şirketin piyasadaki Snapdragon 800, 600, 400 ve 200 serisi işlemcileriyle tam uyumluluk gösteriyor. Ekran, cam ve metaller için parmak izi sensörleri, gelecekteki Snapdragon mobil platformları ve Snapdragon'la bağlantılı olmayan platformlar ile de uyumlu olacak.

Yeni sensörün bir diğer öne çıkan özelliğiyse kalp atışını ölçebilmesi ve kan dolaşımını tespit edebilmesi. Bunların takibinin yetkilendirme sürecine yardımcı olduğunu da belirtelim. Ayrıca, yönlü parmak hareketleri ile kullanıcılar bildirimleri kontrol edebilecek veya arka tarafta yer alan parmak izi tarayıcı etrafında parmaklarını hareket ettirerek uygulamaları açabilecek.

Yeni özellikler sayesinde, akıllı telefon üreticilerine ürünlerinde sensör tasarımını oluştururken daha fazla esneklik sağlanmış olduğu ifade ediliyor. Bu ay itibarıyla üreticilere sunulmaya başlanacak olan yeni sensörlere sahip ilk akıllı telefonları ise gelecek yılın ilk yarısından önce göremeyeceğiz.

 

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