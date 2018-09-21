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"Parmak kalp' yapmaya çalışan Kim: Yapamıyorum ben böyle

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Güney Kore'deki 'parmak kalp' çılgınlığı Kuzey Kore'ye ulaştı.
"Parmak kalp' yapmaya çalışan Kim: Yapamıyorum ben böyle

Güney Kore'deki 'parmak kalp' çılgınlığı Kuzey Kore'ye ulaştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le birlikte Kuzey Kore'deki Paekdu Dağı'nda fotoğraf çektirirken 'parmak kalp' el hareketini yapmaya çalıştığı ve 'Ben pek beceremiyorum" dediği açıklandı.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'le birlikte Paekdu Dağı'nın zirvesinde kameralara poz verirken Güney Kore'nin en popüler fotoğraf pozu olan 'parmak kalp' işaretini denedi.

Söz konusu el hareketi baş parmak ile işaret parmağının çaprazlamasına birleştirilerek bir kalp şekli alması ile yapılıyor. 

Sözcü Kuzey Kore liderinin dağın zirvesindeki 'Cennet Gölü'nde eşi Ri Sol-ju ile poz verirken hareketi denediğini, beceremeyince sözcüye yaklaşarak "Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ben doğru şekli yapmayı pek beceremiyorum" dediğini aktardı.

Sözcü Kim'in nihayetinde 'parmak kalp' hareketini yapmayı becerdiğini ve eşi Ri'nin de elini Kim'in elinin altında tutarak sanki kalbi tutarmışçasına poz verdiğini aktardı.

'​Parmak kalp' hareketi Güney Kore'de son yıllarda en popüler fotoğraf pozu haline geldi. Aralarında BTS grubunun da olduğu çok sayıda şarkıcı, aktör ve aktris 'parmak kalp' hareketini kullanıyor. 

 

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