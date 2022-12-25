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Parmaklıklar arkasındaki Eva Kaili’nin Noel menüsü belli oldu

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Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısıyken Katar'dan rüşvet alarak lobi faaliyetleri yaptığı ortaya çıkan Yunan vekil Eva Kaili ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Parmaklıklar arkasındaki Eva Kaili’nin Noel menüsü belli oldu

Avrupa’yı sarsan rüşvet skandalının başrolünde yer alan eski televizyoncu Eva Kaili ile ilgili Yunan ve İtalyan medyasında dikkat çekici haberler geliyor.

Yakalandıktan sonra gözaltına alınan ve tutukluluğu devam eden Avrupa Parlamentosu’nun eski başkan yardımcısının Hıristiyan alemi için çok önemli bir gün olan Noel’i de parmaklıklar arkasında geçirdiği açıklandı.

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, Kaili’nin Noel menüsünü de paylaştı. Kaili’ye verilen yemeklerin çok da sade olmadığı belirtildi.

Kaili’ye başlangıç için kuşkonmaz çorbası verildiği belirtilirken, ana yemek olarak ise bezelye, havuç ve biber soslu hindi verildiği kayıtlara geçti.

Tatlı olarak ise çikolatalı kek üzerine vanilyalı dondurma, krema ve sıcak eritilmiş çikolatanın servis edildiği kaydedildi.

Yunan medyasında yer alan haberde Noel menüsünde alkol olmadığı belirtilirken hapishane yönetiminin ise kadın mahkumların kantinden para karşılığında alışveriş yapmasına izin verdiği de belirtildi.

Dün babası ziyaretine gelen Kaili’nin serbest kalmasına hakim izin vermemişti. Fakat Kaili 29 gün içerisinde Belçika yasalarına göre tekrar karara itiraz edebilir.

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