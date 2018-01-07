Parti başkanları oylarını kullandı

Seçim döneminde en az adaylar kadar yorulan, siyasi parti genel başkanları da bugün sandık başındaydı.

ÖZYİĞİT OYUNU 9 EYLÜL İLKOKULU’NDA KULLANDI

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal Özyiğit, tüm partilerin düzeyli bir seçim kampanyası yürüttüğünü söyledi.

Özyiğit, 9 Eylül İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, düzeyli bir seçim kampanyası yürütüldüğünü, demokratik, özgürlük içerisinde dostane bir yarış olduğunu belirtti.

Seçim sisteminin üzerinde tartışmaların devam edeceği bir sistem olduğunu kaydeden Özyiğit, seçmenlerin adaylardan herhangi birine oy verebilmesi, adayların ülkenin her kesimindeki seçmenden oy talep etmesinin demokrasi açısından önemli olduğunu, ancak bir yandan çarşaf liste ile bütünlüğü savunurken bir yandan da ilçeler bazında kısıtlamaya gidilmesinin “ters bir yaklaşım” olduğu görüşünü ifade etti.

Özyiğit, “Seçim sisteminde bazı sıkıntılar vardır önümüzdeki dönemde bunları tartışarak düzeltmemiz gerekir” dedi.





DENKTAŞ OYUNU OYUNU GÖNYELİ BELEDİYESİ’NE KULLANDI

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilliği erken genel seçimleri kapsamında oyunu kullandı.

Serdar Denktaş eşi Müge Denktaş ile birlikte Gönyeli Belediyesi’ne giderek, 68 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Denktaş oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yaptı.

Alelacele bir seçimin propaganda döneminin de alelacele bittiğini söyleyen Denktaş, seçim sonucunun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Çok sorunlu bir seçim olmasına rağmen kampanya döneminin bayağı seviyeli sonuçlandığını ifade eden Denktaş, artık bu andan itibaren halkın kararını bekleyeceklerini belirtti.

Günün sorunsuz geçmesini temenni eden Denktaş, yeni oy sistemi kapsamında sayım sırasında neler olacağını da hep birlikte göreceklerini dile getirdi.

Denktaş, vatandaşlara oy verme çağrısında da bulundu ve oy vermenin vatandaşlığın en önemli haklarından birisi olduğunu kaydedip vatandaşların iradelerini ortaya koymalarını istedi.

ARIKLI OYUNU 9 EYLÜL İLKOKULU’NDA KULLANDI

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonucu ne olursa olsun YDP kadrolarının tazelenmesi için olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

Erhan Arıklı, 9 Eylül İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun YDP'de olağanüstü kurultaya gidileceğini, bunun, parti kadrolarının bir sonraki seçimlere yönelik yenilenmesi için yapılacağını söyledi.

Olağanüstü kurultaya gidileceğini YDP Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiyle duyurduğunu belirten Arıklı, parti içinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, taze bir ekiple yola devam edilmesini düşündüğü için bu kararı aldığını ifade etti

Erhan Arıklı, seçim sisteminin değişmesi gerektiğini, mevcut sistemde oluşturulacak herhangi bir hükümet şeklinin istikrarlı olmayacağını savundu. Arıklı, tek bölgeli, karma oy uygulamasının olmadığı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, karma oyun siyasi partilere de zarar verdiğini ileri sürdü.

Arıklı, propaganda sürecinin son derece demokratik, temiz ve şaibesiz geçtiğini belirtti.

ÖZERSAY OYUNU BEYLERBEYİ SPOR KULÜBÜ’NDEKULLANDI

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay oyunu Tatlısu Halk Odası Beylerbeyi Spor Kulübü’ndeki 70 numaralı sandıkta kullandı.

Eşi Aliye Ummanel ile saat 10.00’da oyunu kullanan Özersay basına kısa bir açıklama yaptı.

“Bugün çok güzel bir gün. Bugün halk konuşacak. Köklü bir değişim için tarihi bir gün olacak” diyen Özersay, halka güvendiğini söyledi.

ÇAKICI OYUNU ŞEHİT HÜSEYİN RUSO ORTAOKULU’NDA KULLANDI

Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nın Eş Başkanı, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, oyunu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndaki 156 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte kullandı.

Çakıcı, oyunu kullandıktan sonra, TAK ve BRT’ye yaptığı açıklamada, bir ay boyunca siyasetçilerin ve partilerin konuşup halkın dinlediğini, bugün de halkın konuşma günü olduğunu ifade etti.

TKP Yeni Güçler’in yürüttüğü kampanya ve projeler hakkındaki görüşlerine de değinen Çakıcı, “Bugün değişim günüdür. Bugün Kıbrıs Türk halkı değişime karar verdi. Değişim için adımlarını atıyor”ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının yarın yeni bir güne, değişime ve farklılığa uyanacağını söyleyen Çakıcı, değişime ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çakıcı, seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

İZCAN OYUNU GÖNYELİ BELEDİYESİ SOSYAL AKTİVİTE MERKEZİ’NDE KULLANDI

Birleşik Kıbrıs Partisi ve TKP-Yeni Güçler, Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki (SAM) 46 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İzcan, oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ve 7 Ocak tarihini değişim ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak kabul ettiklerini söyledi.

Halkı sandığa giderek oy vermeye çağıran İzcan, 4-5 yılda bir halk iradesinin sandığa yansıması gerektiğini ifade etti.

Emek ağırlıklı bir program ortaya çıkarıp 1 ay boyunca bunu halka anlatmaya çalıştıklarına işaret eden İzcan, barış, demokrasi, insan hakları mücadelesini öne çıkardıklarını kaydetti.

Temiz bir propaganda dönemi geçtiğine de vurgu yapan İzcan, YSK, polis, basın mensupları ve sandık başında görev yapan herkese TKP-YG BKP Değişim ve Kurtuluş İttifakı olarak teşekkür ettiklerini belirtti.

İzcan, seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyerek, çok partili bir parlamento çıkmasını arzuladıklarını belirtti ve İttifaka destek verenlere teşekkür etti.

BÜSKÜVÜTÇÜ OYUNU NECATİ TAŞKIN İLKOKULU’NDA KULLANDI

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü Necati Taşkın İlkokulu’ndaki 200 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Büsküvütçü oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ülkede seçim sonrası oluşacak atmosferde milli bir hükümetin ortaya çıkmasının önemli olduğunu savunan Büsküvütçü, bir sonraki seçimin başkanlık sisteminde “başkanlık” için oy verilecek bir seçim olması dileğini dile getirdi.

Büsküvütçü, bugünkü seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

ERHÜRMAN FAZIL PLÜMER ANAOKULU’NDA KULLANDI

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli’de, Fazıl Plümer Anaokulu’nda 56 numaralı sandıkta oy vererek seçime katılımın yoğun olmasını diledi.

Erhürman’a eşi Nilden Bektaş eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir de açıklama yaptı.

“Bugün bu sandıktan ne çıkacağından ziyade olgun bir seçim günü yaşanması önemli” diyen Erhürman, “Umarım halkımız gelir ve oyunu kullanır. Yoğun bir katılım olur. Sonuçlar ülkeye, halka ve gelecek kuşaklara hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Zor ve alışılmışın dışında bir seçim süreci yaşandığını kaydeden Erhürman, “Çok büyük sıkıntılar yaşamadan seçim sürecini aştık. Bu ülkemizin demokrasisinin olgunlaşması için önemli” dedi.

Karma oylar ve oyların yanma ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme’nin oy kullanmayla ilgili çalışmalar yaptığını, halkın bu konuda aydınlatıldığını söyleyerek, “Benim arzum ve umudum çok da fazla oyun yanmayacağı yönünde. Beklendiği kadar sıkıntı yaşanmayacağı konusunda tahminim var. Umarım haklı çıkarım, oyların yanma oranı düşük olur” şeklinde konuştu.

Yanan her oyun demokrasi açısından sıkıntı oluşturacağını da belirten Erhürman, “Seçim sistemlerinde önemli olan halkın iradesinin geçerli kılınmasıdır. Bu irade ne kadar geçerli kılınırsa o kadar doğru sistem kullanılmış demektir” ifadelerine yer verdi.