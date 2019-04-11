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‘Parti bir anda hareketlendi’ Ekrem İmamoğlu’na mazbata veriliyor mu?

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Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’nun mazbatasının bugün verileceğini kaydetti.
‘Parti bir anda hareketlendi’ Ekrem İmamoğlu’na mazbata veriliyor mu?

AKP’nin olağanüstü itiraz yapabilmesi için önce mazbatanın verilmesi gerekiyor.

Uğuroğlu’nun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:  Orhan Uğuroğlu

“İstanbul İl Seçim Kurulu Ekrem İmamoğlu mazbatasını hazırladı. Ekrem İmamoğlu bugün davet edilecek ve mazbatası verilecek. Kaynak İstabul Valiliği”

AKP OLAĞANÜSTÜ İTİRAZA HAZIRLANIYOR

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan’da başlayan YSK’ye itiraz süreci dün itibarıyla tamamlandı. Büyükçekmece’de yeniden seçim için başvuru yapmayan AKP’nin olağanüstü itiraz yapabilmesi için önce mazbatanın verilmesi gerekiyor. Olağanüstü itiraz süresi ise 14 Nisan’da doluyor.

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