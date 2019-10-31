Partiler “ABD Temsilciler Meclisi’nin kararı değerlendirilsin” istiyor

Rum siyasi partileri, ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni iddiaları konusunda ABD’nin tutumunu teyit kararını, yayımladıkları bildirilerle selamladı ve kararın, Rum Yönetimi tarafından “değerlendirilmesi” talebinde bulundu.

Fileleftheros’un haberine göre, DİSİ, “ilgili kararın, ABD-Türkiye ilişkilerinde benzeri görülmemiş bir çatlak olduğunu gösterdiği” görüşünü ortaya koydu.



DİKO, ABD Meclisi’nin Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle Türkiye hakkında aldığı yaptırım kararlarının ve Ermeni iddiaları konusunda ABD’nin tutumunu teyit kararının “yayılmacı politika” gütmekle suçladığı Türkiye’ye “bedel ödetilebilecek güçler ve yöntemler bulunduğunu gösterdiğini” öne sürdü. DİKO, buna ek olarak AB’nin, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye karşı önlem alma çalışmalarının da mesaj verdiğini, ancak Rum Yönetiminin bu ortamı değerlendirmek niyetinde görünmediğini savundu.



Dayanışma Hareketi, “bu, bir halkın adaletinin tanınmasındaki ısrarının, nihayetinde adalete erdiğini gösteriyor. Pontus, Küçükasya (Türkiye) soykırımları ve Doğu Trakya, İstanbul ve Kıbrıs’tan kovulan Helenler konusunda bütün Yunan hükümetlerine örnek olsun” ifadelerini kullandı.



Ekologlar ise, Doğu Akdeniz ve Suriye’deki faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye henüz ABD’den, BM’den ve AB’den sert tedbirler gelmediği görüşünü ortaya koydu.