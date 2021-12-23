Partiler ve adaylar ne yapıyor? Angolemli hızlı başladı....

Partiler ve adaylar ne yapıyor? Angolemli hızlı başladı....

ANGOLEMLİ KUZU KESTİ

TDP Gazimağusa Milletvekili ve adayı Hüseyin Angolemli seçim çalışmalarına hızlı başladı. Hüseyin Angolemli için aslında seçim dört yıl önceki seçimin bittiği gün başladı. Angolemli'nin hafta sonu bir kuzu kestirerek 30 kişiye ziyafet verdiği seçim çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptığı öğrenildi. Siyasi gözlemcileri Mağusa'da Hüseyin Angolemli'nin rakibinin ünlü avukat Boysan Boyra olacağını konuşuyor.

CTP BASINLA BULUŞTU

Cumhuriyetçi Türk Partisi beklenen çıkışı bir türlü yakalayamasa da dün akşam tüm adaylarını basının önüne deyim yerinde ise görücüye çıkardı. CTP seçimde vekil sayısını artırmayı beklense de özellikle yayınlanan anketlerde 1. pati ile arasındaki fark 10 ile 15 puanı bulmaya devam ediyor.

TDP'DE HINÇAL İPLERİ ELE ALDI

TDP'de aday olmayan eski Çalışma Bakanı müsteşarı ve Lefkoşa ilçe başkanı Evrim Hınçal'ın adeta ipleri eline aldığı ve partiyi seçim çalışmalarında koordine etmeye başladığı öğrenildi. Hınçal adeta seferberlik ilan etmiş durumda.

UBP'DE KÖŞKLÜÇİFTLİK HAREKETLİ

UBP Genel Merkezinin bulunduğu Köşklüçüftlik'teki bina hareketli günler geçiriyor. UBP Genel Merkezi'ne akın eden partililer sayesinde neredeyse dolup taşıyor. UBP'li veteranların sürekli toplantılar yaptığı ve yeni stratejiler de çizdiği gelen bilgiler arasında.

DP'DE MEHMET ÇILDIR RÜZGARI

Demokrat Parti seçim döneminde ortaya çıkardığı adaylar ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Özellikle DP Genel Başkan yardımcısı da olan Gönyeli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Çıldır'ın aday olduktan sonra çalışmalarını hızlandırdığı ve atağa kalktığı görülüyor.

HP'DE MORALLER BOZUK

Halkın Partisi'nin bir türlü beklenen %10 barajını aşamama sıkıntısı hissedilmeye devam ediyor. Yayınlanan kamu oyu yoklamalarında HP'nin bu seçimde en çok oy kaybeden parti olacağının ortaya çıkması sonrasında partide morallerin bozuk olduğu ve bazı adayların hiç bir etkinliğe katılmadığı öğrenilidi.

YDP'DE BARAJ SIKINTISI OLABİLİR

YDP'de yaşanan milletvekili adayı belirleme ve sıralamasından sonraki süreçte partide büyük bir kırılma olduğu görülüyor. YDP'de parti kurucularının İskele, Gazimağusa ve Lefkoşa'da liste dışında kalması sonrasında partinin ağır toplarından Turan Büyükyılmaz'ın adaylıktan çekilmesi sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

Bazı bölgelerde YDP'den UBP'ya kaymalarında başladığı belirtiliyor. Özellikle Karadeniz kökenli YDP'lilerin büyük tepki içerisinde olduğu belirtiliyor.