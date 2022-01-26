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Partiler, yetkili organlarında seçim sonuçlarını değerlendiriyor

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Ulusal Birlik Partisi, değerlendirme yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazların sonuçlarını beklerken, Cumhuriyetçi Türk Partisi, yarın akşam Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayacak…
Partiler, yetkili organlarında seçim sonuçlarını değerlendiriyor

Ulusal Birlik Partisi, değerlendirme yapmak için Yüksek Seçim Kurulu’na yaptıkları itirazların sonuçlarını beklerken, Cumhuriyetçi Türk Partisi, yarın akşam Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayacak…

Yüzde 5’lik seçim barajını aşamayan Toplumcu Demokrasi Partisi perşembe günü genişletilmiş Merkez Yönetim Kurulu toplantısını yapacak…

Yüksek Seçim Kurulu’nun 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan resmi sonuçları ilan etmesinin ardından seçime katılan siyasi partiler, parti yetkili organlarında sandıktan çıkan tabloyu ve bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritalarını değerlendirmeye hazırlanıyor.

Pazar günü yapılan Milletvekilliği Erken Seçimlerden birinci parti çıkan Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, UBP’nin Parti Meclisi toplantısı konusunda henüz bir karar vermediklerini söyledi.

Hasipoğlu, UBP’nin altı ilçede karma oylarla ilgili itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu’na ve ilgili İlçe Seçim Kurullarına yaptıklarını belirterek, YSK’nin itirazlarını değerlendirerek kendilerine yanıt vermesini ve seçim sonuçlarının netleşmesini beklendiklerini söyledi.

Hasipoğlu, ilerleyen günlerde yapılması beklenen Parti Meclisi toplantısında genel seçimin sonuçlarını, UBP’nin seçimlerde aldığı oy oranı ve çıkardığı milletvekili sayısı yanında hangi partiyle koalisyon kuracaklarına ilişkin tüm konuları değerlendireceklerini kaydetti.

Pazar günkü seçimlerden ikinci parti olarak çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın da TAK’a açıklamalarda bulunarak, genel seçim sonuçlarını, partinin tüm organlarında değerlendireceklerini söyledi.

Sorakın, “Yarın MYK’da bir değerlendirme olacaktır. Önümüzdeki hafta içerisinde de Parti Meclisi’nde değerlendirme yapacağız. Bütün ilçelerimizde yaşadığımız süreci ve seçim sonuçlarını değerlendirip, önümüzdeki sürecin yol haritasını belirleyeceğiz” dedi.

“Seçim sonuçlarından da görüleceği gibi halk CTP’ye güçlü muhalefet görevi verdi” diyen Sorakın, “Gerek Meclis’te gerek Meclis dışındaki tüm platformlarda halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda güçlü bir muhalefet sergileyeceğiz” diye konuştu.

Sorakın, CTP’nin seçimlerden birinci parti çıkan UBP ile olası bir koalisyon hükümeti içerisinde yer alıp almama ihtimaline ilişkin olarak, her türlü konunun partinin yetkili organlarınca değerlendirildiğini söyledi ancak “Ufukta UBP-CTP koalisyonu görülmüyor” ifadesini kullandı.

Sorakın ayrıca, CTP’nin Mağusa, Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt olmak üzere dört ilçede mühür oylarına ilişkin olarak Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili İlçe Seçim Kurullarına itirazlarda bulunduğunu, YSK’nın itirazlarını değerlendirip kendilerine yanıt vermesini beklediklerini de söyledi.

 

Seçimde, yüzde 5’lik seçim barajını geçemeyen Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal ise TAK’a yaptığı açıklamada, perşembe günü genişletilmiş MYK toplantısının yapılacağını ve ardından da Parti Meclisi’nin toplantıya çağrılacağını söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in açıklamış olduğu istifa kararını perşembe günü MYK’ya sunacağını söyleyen Hızal, “Partinin en geniş karar organı toplanacak ve orada görüşülecek ve ona göre parti bir karar alacak” diye konuştu.

 

Halkın Partisi ise Parti Meclisi’ni yarın toplayacak.

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