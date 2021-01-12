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Partilerde "erken seçim" toplantıları başladı

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Partilerde "erken seçim" toplantıları başladı
Partilerde "erken seçim" toplantıları başladı

CTP bu sabah; Meclis grubu, ilçe başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı, “seçim” gündemli, genişletilmiş bir toplantı düzenledi.

 

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

 

CTP TOPLANDI

Cumhuriyetçi Türk Partisi, bugün sabah saatlerinde “genişletilmiş” bir toplantı gerçekleştirdi.

Erken seçim gündemiyle gerçekleşen ve 2 saat süren toplantıya; CTP’nin Meclis grubu, ilçe başkanları ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı da gelen bilgiler arasında.

 

UBP BUGÜN TDP ve DP YARIN TOPLANACAK

UBP’nin ise bugün saat 14.00’te, genişletilmiş MYK toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Hükümet ortaı Dp ve muhalefetteki TDP'nin yarın genişletilmiş MYK toplantıları düzenleyerek seçim gündemini değerlendirmeleri de bekleniyor.

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