Partilerde ön seçim heyecanı

UBP,CTP,HP,TDP,YDP bu hafta sonu ön seçim yapıp milletvekili adaylarını belirlemeye çalışacak. UBP’de 80, CTP’de 48, YDP’de 60 aday adayı aday olabilmek için yarışacak. TDP’de aday müracaatı Cuma akşamı sona eriyor. DP ve HP’de aday müracaatı bitmesine rağmen henüz aday adayları kamu oyu ile paylaşılmadı.

Halkın Partisi (HP)’de Tolga Atakan aday değil!

HP’nin ağır toplarından olan, kurucusu ve ilk genel sekreterlik görevini yürüten, 3 yıl Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yapan HP Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı olmayacağı öğrenildi. HP 60 adayı olduğunu açıklamış ancak isimleri açıklamamıştı. Atakan'ın aday olmama kararını ailesi ile birlikte aldığı kaydedildi.

Çıldır: Küçük Dokunuşlarla Bozuk Sistem Düzeltilebilir

KKTC’nin küçük bir ülke olduğu ve küçük dokunuşlarla bozuk sistemin hızlıca düzeltilebileceğini kaydeden Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Çıldır, ülke sisteminin düzeltilmesindeki itici gücünün ekonomik kalkınma olduğunu ve bu yönde projelerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Çıldır, çocuklarına eğitim verebilmek ve ev alabilmek gibi hayati konularda borçlanan çok sayıda insanımızın bulunduğu ve dövizdeki hareketlilikten dolayı binlerce ailenin zor durumda olduğunun herkes tarafından kabul edilip bu doğrultuda politika üretilmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu görevlisi, esnaf, çiftçi, çalışan ve iş dünyasının perişan olduğunun altını çizen Çıldır, vergilendirmenin adaletli hale dönüştürülmesi ve doğru yerden yapılacak tasarrufla devlet gelirlerinin artırılarak hayat pahalılığı önüne geçilmesi için adım atılma imkanının bulunabileceğini belirtti.

Ülkede birçok sorunlar bulunduğunu ama ülkenin çöktüğü değerlendirmelerine katılmadığını kaydeden Çıldır, katıldığı bir web TV programında yaptığı değerlendirmede iyi yönetimlerin gelmesiyle kalkınmanın hızlıca yaşanabileceğini kaydetti.

CTP Üyeleri Sandık Başına Gidiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 23 Ocak 2022 erken Genel Seçimleri Milletvekili adaylarını, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapacağı ‘Aday Belirleme ve Sıralama Kurultayı’ ile netleştirecek.

CTP üyeleri 11 Aralık Cumartesi sabah saat 09.30’dan akşam saat 20.00’ye kadar oy kullanabilecek.

CTP kontenjan adaylarını ise ilerleyen günlerde açıklayacak.

BKP Boykot kararı aldığını açıkladı

BKP Boykot kararı aldığını açıkladı.

Birleşik Kıbrıs Partisi 23 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek Milletvekilliği seçimlerini boykot kararı aldığını açıkladı

İşte YDP aday adayları listesi

Yeni Doğuş Partisi Milletvekili aday adayı listesi

Lefkoşa

Salih Güneş 2. Banu Bozlakoğlu 3. Adem Küçükandaç 4. Metin Akar 5. Türkeş Karşılı 6. Yılmaz Kaldırım 7. Özlem Ayşe Doğandemir 8. İsmail Kemal Altuncuoğlu 9. Süleyman Atlar 10. Mehmet Erol 11. Hüseyin Gürlek 12. Suphi Asiltürk 13. Eda Yenen 14. Yavuz Aydın 15. Ali Yenen 16. Hüseyin Azer Özkan 17. İrfan Yılmaz 18. Mustafa Yeşil 19. Erşah Sabit Yılmaz 20. Ali Akın Önder 21. Ali Ömer Yayla 22. Zafer Kemaloğlu 23. Sinan Tuğantemir 24. Zalhe Aylak 25. Zeynep Sinem Keser

Gazimağusa

İlter Ömeroğlu 2. Ramazan Gündoğdu 3. Habibe Çetin 4. Ali Koruk 5. Tamer Karakaşlı 6. Mahmut Hayta 7. Dürdane Abi Acı 8. Kansu Aksu 9. Ali Yakar 10. Bünyamin Öztürk 11. Hatice Seçkin 12. Mehmet Özkardaş 13. Yusuf Çelik

Girne

Fazıl Dönmezoğlu 2. Güller Karamalli 3. Reyhan Aydın 4. Fuat Tek 5. Başak Tekerek 6. Süleyman Çakır 7. Cüneyt Canbolat 8. Fatma Bahadır 9. Mehmet Tunçtürk 10. İsmail Beyoğlu 11. Ömer Çete 12. Ramazan Karal 13. Sami Güneş 14. Hacı Ali Özdemir 15. Mehmet Yavuz Ekmekçi 16. Nurşah Çiftçi

Güzelyurt

Hakan Bozkurt 2. Gökhan Saraç 3. Mehmet Emin Yılmaz 4. Numan Sadık Kılıç 5. Elmas Süzgen

İskele

Hasan Öksüz 2. Sefa Kurukafa 3. Hakkı Kandemir 4. Neslihan Vural 5. Salih Taner 6. Arif Özbayrak 7. Celal Açık 8. Aykut Günel

Lefke