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Partilerden Anastasiadis’e eleştiri

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Partilerden Anastasiadis’e eleştiri
Güney Kıbrıs’taki muhalefet partilerin, Cenevre’deki konferansta “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin temsil edileceği yönteme ilişkin olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in icraatlarına yoğun eleştirilerde bulunmaya devam ettikleri belirtildi.

Simerini gazetesi, Rum Başkanlığı’nda, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin temsiliyeti konusunun henüz netlik kazanmaması nedeniyle eleştiriler gelmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Habere göre, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı ile Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği, birer açıklama yaparak, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin temsiliyeti konusunun bir an önce netleşmesini istedi.

DİKO, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin beşli konferansa gitmemesi gerektiğini çünkü beşli konferans oluşumunun, Türk tarafının uzlaşması dışında, değişmesinin mümkün olmadığını belirtirken, hükümeti de halkı yanıltmak için manzarayı puslandırmakla suçladı.

EDEK, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin, mevcudiyetine ilişkin Rum Başkanlığı’nda hakim olan karışıklıktan söz etti.

Rum Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas, Anastasiadis’in siyasi açıdan sorunları görmemesinden söz etti ve Anastasiadis’in, konferansın oluşumu konusunu neden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın gündemine getirmediği sorusunu sordu.

Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise konferansın oluşumunun değiştirilmesinde ısrarlı olması için Anastasiadis’e çağrıda bulundu.

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