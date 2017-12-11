Partilerin oy pusulasındaki SIRASI belirlendi!

YSK’dan duyuru...

Partilerin ve bağımsızların oy pusulasındaki sırası belirlendi. 8 parti pusulada şu sıra ile yer alacak;

TDP, MDP, TKP-YG, UBP, DP, YDP, HP, CTP...

Yüksek Seçim Kurulu’ndan Duyuru No. 16:

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçiminde, seçim propagandasının başlangıç günü 12 Aralık 2017’dir.

1. Seçime katılan Siyasal Partiler ile bağımsız adaylar, duvar ilanı

asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbesttir. Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasaktır.

2. Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşür her zaman dağıtılabilir.

3. Propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her

türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasaktır.

4. Siyasal Parti ve bağımsız Milletvekili adaylarının propaganda

için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılır. Talep eden siyasal partilere ve bağımsız Milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilir. Siyasal Partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbesttirler.

5. Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri yasaktır.