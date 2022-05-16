Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AKP eridi, İYİ Parti katlandı

2019’daki yerel seçimlerden AKP birinci parti olarak çıksa da Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler CHP’ye geçmişti. Bir sonraki seçimse -baskın bir seçim yapılmazsa- Haziran 2023’te düzenlenecek.
Ancak yanlış politikalardaki ısrar sonrası ekonomideki kötüye gidiş, AKP’deki erimenin sürmesine neden oluyor.
Daha önce iktidara yakınlığıyla bilinen, ancak açıkladığı veriler nedeniyle AKP’yle arası bozulan ORC Araştırma’nın tablosuna göre AKP, Şubat 2021’deki yüzde 36,8 oy oranını koruyamayarak Mayıs 2022’de yüzde 28’e düştü.
Ekim 2021’de yüzde 26’lık oy oranına sahip ana muhalefet partisi CHP’yse oyunu 15 ayda 1,8 puan artırdı.
AK PARTİ'NİN OY DEĞİŞİMİ— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 16, 2022
Şubat 2021 - Mayıs 2022
Şubat 2021 %36,8
Mayıs 2022 %28,0 pic.twitter.com/emdAazMidl
CHP'NİN OY DEĞİŞİMİ— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 16, 2022
Şubat 2021 - Mayıs 2022
Şubat 2021 %22,3
Mayıs 2022 %24,1 pic.twitter.com/mEsXgTaIO8
İYİ PARTİ'NİN OY DEĞİŞİMİ— Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 16, 2022
Şubat 2021 - Mayıs 2022
Şubat 2021 %10,8
Mayıs 2022 %18,4 pic.twitter.com/YmljILOl8K
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