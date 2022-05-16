  • BIST 2.403,11
  • Altın 905.993
  • Dolar 15.5632
  • Euro 16.2063
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AKP eridi, İYİ Parti katlandı

»
ORC Araştırma’nın 15 aylık anket tablosuna göre AKP’nin oyları Şubat 2021’den bu yana 8,8 puan eridi.
Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AKP eridi, İYİ Parti katlandı

2019’daki yerel seçimlerden AKP birinci parti olarak çıksa da Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler CHP’ye geçmişti. Bir sonraki seçimse -baskın bir seçim yapılmazsa- Haziran 2023’te düzenlenecek.

Ancak yanlış politikalardaki ısrar sonrası ekonomideki kötüye gidiş, AKP’deki erimenin sürmesine neden oluyor.

Daha önce iktidara yakınlığıyla bilinen, ancak açıkladığı veriler nedeniyle AKP’yle arası bozulan ORC Araştırma’nın tablosuna göre AKP, Şubat 2021’deki yüzde 36,8 oy oranını koruyamayarak Mayıs 2022’de yüzde 28’e düştü.

Ekim 2021’de yüzde 26’lık oy oranına sahip ana muhalefet partisi CHP’yse oyunu 15 ayda 1,8 puan artırdı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür AYBAŞ,içkilere gelen zamları paylaştı.16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:13
  • Avrupa Konseyi, Türkiye'ye 'denetim ve Kavala davası için' raportör gönderiyor16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:52
  • Kulis | Erdoğan ilk kez seçimi kaybetmekten bahsetti15 Mayıs 2022 Pazar 20:17
  • Akdeniz ve Ege kıyılarında zehirli deniz kestanesi tehlikesi15 Mayıs 2022 Pazar 14:21
  • Kulis: Erdoğan dostlarıyla 'Meclis'te çoğunluğu kaybediyoruz' bilgisini paylaştı15 Mayıs 2022 Pazar 13:45
  • En ucuz sigara 40 TL olabilir15 Mayıs 2022 Pazar 10:30
  • Avrupa'da süt ve süt ürünlerinde son 1 yılda fiyatların en çok arttığı ülke Türkiye14 Mayıs 2022 Cumartesi 16:11
  • Erdoğan’ın Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkması Batı’da nasıl yorumlandı?14 Mayıs 2022 Cumartesi 14:08
  • ABD: Türkiye'nin tutumunu netleştirmeye çalışıyoruz14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:19
  • Günün önemli haberleri ücretsiz olarak artık telefonunuzda? Yoksa,siz halen ücret mi ödüyorsunuz?14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti