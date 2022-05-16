Partilerin oylarındaki 15 aylık değişim: AKP eridi, İYİ Parti katlandı

ORC Araştırma’nın 15 aylık anket tablosuna göre AKP’nin oyları Şubat 2021’den bu yana 8,8 puan eridi.

2019’daki yerel seçimlerden AKP birinci parti olarak çıksa da Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirler CHP’ye geçmişti. Bir sonraki seçimse -baskın bir seçim yapılmazsa- Haziran 2023’te düzenlenecek.

Ancak yanlış politikalardaki ısrar sonrası ekonomideki kötüye gidiş, AKP’deki erimenin sürmesine neden oluyor.

Daha önce iktidara yakınlığıyla bilinen, ancak açıkladığı veriler nedeniyle AKP’yle arası bozulan ORC Araştırma’nın tablosuna göre AKP, Şubat 2021’deki yüzde 36,8 oy oranını koruyamayarak Mayıs 2022’de yüzde 28’e düştü.

Ekim 2021’de yüzde 26’lık oy oranına sahip ana muhalefet partisi CHP’yse oyunu 15 ayda 1,8 puan artırdı.

AK PARTİ'NİN OY DEĞİŞİMİ

Şubat 2021 - Mayıs 2022



Şubat 2021 %36,8

Mayıs 2022 %28,0 pic.twitter.com/emdAazMidl — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 16, 2022

CHP'NİN OY DEĞİŞİMİ

Şubat 2021 - Mayıs 2022



Şubat 2021 %22,3

Mayıs 2022 %24,1 pic.twitter.com/mEsXgTaIO8 — Mehmet S. PÖSTEKİ (@mehmetsposteki) May 16, 2022