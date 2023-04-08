  • BIST 4.924,64
  • Altın 1241.501
  • Dolar 19.2335
  • Euro 20.9748
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Partilerin pusuladaki yerleri bugün belli olacak

»
Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine yaklaşıyor. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nda partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekilecek. Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini 9 Nisan Pazar günü en geç saat 17.00'de YSK'ya teslim edecek.
Partilerin pusuladaki yerleri bugün belli olacak

Seçim takvimi işliyor. Türkiye, 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Seçime girecek ittifak ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün belli olacak. Yüksek Seçim Kurulunda pusuladaki sıralama için kura çekilecek.

Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.

Siyasi partiler listelerini 9 Nisan’a kadar teslim edecek

İttifaklar ve siyasi partiler, milletvekili aday listelerine ilişkin çalışmalarını 9 Nisan Pazar gününe kadar tamamlayacak.

Hazırlanan milletvekili aday listeleri saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edilecek.

Bağımsız milletvekili adaylığı başvurusu için de son gün yine pazar günü olacak. Yüksek Seçim Kurulu aynı gün partilerin aday listelerini incelemeye başlayacak.

19 Nisan'da da Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek.

Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi

Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi ise 27 Nisan'da başlayacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNICEF’ten Türkiye için yardım çağrısı07 Nisan 2023 Cuma 14:41
  • Merkez’den TL mevduat payı düşük bankalara ek ceza07 Nisan 2023 Cuma 12:45
  • Türkiye, yıllık ortalama deprem sayısını 2 ayda aştı07 Nisan 2023 Cuma 10:49
  • Fitch: Türkiye’de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli06 Nisan 2023 Perşembe 16:31
  • Kılıçdaroğlu, "Halil İbrahim sofrasını büyütmek zorundayız" dedi, Mustafa Sarıgül Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı06 Nisan 2023 Perşembe 16:29
  • İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Bu konuyla ilgili son açıklamamdır06 Nisan 2023 Perşembe 15:51
  • Türkiye'de son 5 ayda 844 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti06 Nisan 2023 Perşembe 15:30
  • CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri06 Nisan 2023 Perşembe 11:49
  • Türkiye'de seçim... Son Dakika: 4 parti CHP listesinden seçime girecek06 Nisan 2023 Perşembe 11:32
  • Erdoğan: Anketlere göre açık ara öndeyiz06 Nisan 2023 Perşembe 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti