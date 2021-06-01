Partinin yarısı istifa ediyor ama Öztürk; "Hedef YDP’yi en çok üyeye sahip parti yapmak" dedi

Öztürk; "Hedef YDP’yi en çok üyeye sahip parti yapmak"

Yeniden Doğuş Partisi MYK ve Parti Meclisi toplandı ve önemli kararlar aldı.

MYK ve Parti Meclisinde partinin ülke çapında yeniden örgütlenmesi, Sandık Temsilci ve Görevlilerinin en geç 1 Ağustosa kadar belirlenmesi, üye sayısının da Yeni Doğuş Hareketinin kuruluş yıldönümü olan 1 Ağustos tarihine kadar 10.500 üyeye çıkarılarak KKTC nin üye sayısı açısından en büyük Partisi haline getirilmesine karar verildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel Sekreter Enver Öztürk; Parti üyelerini güncelliyoruz. Şu an YSK ya kayıtlı üye sayımız 8520. YSK da bekleyen üye sayımız ise 1000 civarında. 9520 üyenin bir kısmının istifası bekleniyor. Bir kısmını ise biz üyelikten çıkaracağız. Dün akşam 14 kişinin üyeliğini sildik ve Parti Meclisinden de onay aldık. Üyelerimizi güncellerken Genel Başkanımız bize yeni bir hedef belirledi. Yeni hedef 10550 ile üye sayısı açısından KKTC nin en büyük partisi olmak. Bu hedefe 1 Ağustosa kadar ulaşmak zorundayız. Tüm ilçe Başkanları bugünden itibaren bu kampanya için sahaya inecekler..." dedi.

Partiden yapılan istifalarla ilgili de konuşan Öztürk; " Genel Başkanımız daha önce söylemişti. Giden için üzülürüz ama kimsenin arkasından yas tutmayız. Biz Kurultayı geride bıraktık. Hala daha 10 Nisan tarihine takılıp kalanlarla geçirecek vaktimiz yok. Bu partiyi seçimlerde iktidarın güçlü ortağı yapma derdimiz var. YDP üyelerine çağrımız, kimse ile tartışmayın. Kimseye cevap vermeyin. İşinize bakın" dedi.