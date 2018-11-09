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Partizan anıtını yıkmaya çalışan faşist, altında kaldı bacağı kırıldı

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Hırvatistan'da faşistlere karşı direnişin sembol isimlerinden Rade Končar'ın heykelini devirmeye çalışan bir kişi heykelin altında kaldı. Siyasetçi Kreşo Belyak ise, olayla ilgili olarak "Rade Končar, faşistler tarafından vurulduktan 76 yıl sonra onların
Partizan anıtını yıkmaya çalışan faşist, altında kaldı bacağı kırıldı

Hırvatistan'da bir saldırgan, anti-faşist mücadelenin sembol isimlerinden Rade Končar'ın heykelini devirmeye çalışırken altında kaldı. Bacağı kırılan saldırganın daha önce de heykeli defalarca devirmeye çalıştığı belirtiyor.

Gazete Duvar'ın Guardian'dan aktardığı habere göre Split kentinde bulunan Hırvat partizan lideri Končar'ın heykeli, 65 yaşında bir adam tarafından saldırıya uğradı. Olay, yerel yetkililerce ‘vahşi bir vandallık' olarak değerlendirildi ve cezai işlem başlatıldı. Çarşamba günü yaşanan olay kayıtlarına göre saldırgan heykeli devirirken, Končar'ın büstü bacağına düşünce kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Hastane tarafından yapılan açıklamaya göre, kırık tespit edilen bacakta oluşan hasardan dolayı saldırganın ameliyata alınacağı ifade edildi.

FAŞİSTLER TARAFINDAN KURŞUNA DİZİLMİŞTİ

Merkez kanattan siyasetçi Kreşo Belyak olayın ardından Twitter hesabından, "Rade Konçar, faşistler tarafından vurulduktan 76 yıl sonra onların bacaklarını kırdı" paylaşımını yaptı. Hırvatistan Komünist Partisi'nin sekreterliği görevini de yapmış olan Končar, Yugoslavya'da faşistlere karşı direnişin örgütleyicilerindendi. İtalyan faşistlerince tutuklanan Končar'ın infaz planı, yerel faşist örgüt Ustaşa ile birlikte yapıldı. Ardından Končar 1942 yılında, 25 yoldaşıyla birlikte kurşuna dizilerek öldürüldü. Ülkede son dönemde artan Ustaşa sempatisi dikkat çekerken yetkililerin bu durumu görmezden geldiği dile getiriliyor.

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