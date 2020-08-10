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“Partizanca İstihdamlar Seçim Rüşvetidir”

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“Partizanca İstihdamlar Seçim Rüşvetidir”
“Partizanca İstihdamlar Seçim Rüşvetidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sınavsız-münhalsiz, partizanca istihdamlar yapıldığını belirterek, “Adaletsizliğe ve tamamen partisel çıkarlar uğruna yapılan bu istihdamlar seçim rüşvetidir. Bu şekilde davranarak toplumun geleceğinden çalıyorlar” dedi.

Seçim yasaklarına günler kala hükümetin bazı kurum ve kuruluşlara “geçici işçi” adı altında münhal açmadan tamamen partizanca onlarca istihdamlar yaptığını belirten Özyiğit, eşitlik ve adaletten yoksun bu tür partizanca istihdamların aynı zamanda kamudaki verimsizliğin ve kadro şişkinliğinin en büyük nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik daralmanın dövizdeki artışla birlikte ciddi bir krize dönüştüğü dönemde, vatandaşlarına el uzatması gereken hükümetin tam tersine toplumu kamplara bölerek ve ayrımcılık yaparak istihdama yönelmesinin kamu vicdanında çok derin yaralar açtığını belirten Özyiğit, böylesi dönemde dahi hükümetin önceliğinin partizanlık olması ülkenin nasıl bir anlayışla yönetildiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.
Toplumun tümüne adil ve eşit hizmet vermesi gereken hükümet partilerinin bu şekilde davranarak siyasete olan güveni de erozyona uğrattığını belirten Özyiğit, “UBP’nin bu konudaki karnesinin kırıklarla dolu olduğu zaten herkesçe bilinmektedir. Toplumu kamplara bölen, adalet ve eşitlikten uzak bu uygulamalara bazıları hariç HP de ses çıkarmayarak ortak olmaktadır” dedi.

Yapılan istihdamların hangi kriterlere göre yapıldığının açıklanmasını isteyen Özyiğit, “Niye seçim yasaklarına sayılı günler kala onlarca istihdam yapılmaktadır. İhtiyaç varsa niye münhal açılmıyor” diye sordu. “Hem ekonomik olarak zor günlerden geçildiğini belirteceksiniz, hem de tam tersine kamunun yükünü seçim yatırımı uğruna bu şekilde daha da artıracaksınız” diyen Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğunun yaşananların farkında olduğunu, günü geldiğinde de bu yapılanların hesabını soracağını ifade etti.

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