Partnerinin prezervatifini gizlice delen kadın, hayatının şokunu yaşadı

Mahkemeye taşınan ilginç olay Almanya’da yaşandı. 39 yaşındaki bir kadın ile 42 yaşındaki erkek, birkaç defa görüşmenin ardından kadın, hamile kalmak için adamın komodininde bulunan prezervatiflere gizlice delik açmaya karar verdi.

İlk başlarda prezervatiflerin zarar görmesine rağmen hamile kalamayan kadın belli bir süre sonra sevdiği adama hamile olduğunu açıkladı ve yaptıklarını da itiraf etti.

GERÇEĞİ ÖĞRENDİ, DAVA AÇTI

Euronews’ten Sertaç Aktan’ın haberine göre; şikayeti inceleyen savcılar bir suçun işlendiğine karar verdi.

Mahkemeye taşınan olayda yargıç davanın bir tecavüz vakası olup olmadığını değerlendirdi ve yapılan değerlendireme sonrası eylemin ‘cinsel saldırı’ olduğu kararlaştırıldı.

Mahkeme, kadına cinsel saldırı suçundan altı ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

BAŞKA ÜLKELERDE DE ÖRNEKLERİ VAR

Almanya’da yargıç tarafından ‘tarihi’ olarak nitelendirilen davanın başka ülkelerde de örnekleri mevcut.

2020’de bir kadınla cinsel ilişkiye girmeden önce kendi prezervatifini iğneyle delen adam, İngiltere mahkemesi tarafından tecavüzden dört yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kontrasepsiyon kullanılıp kullanılmadığına bağlı olarak rıza dışı cinsel ilişki vakaları, söz konusu “gizlilik” olaylarında olduğu gibi son yıllarda tartışma konusu oldu.

‘Rape Crisis’ yardım kuruluşundan Katie Russell 2017’de BBC’ye verdiği demeçte, “Birisi doğum kontrolü kullanarak sizinle belirli bir cinsel ilişkiye girmeye rıza gösterirse ve bu anlaşmanın şartlarını eylemin ortasında değiştirirseniz, o zaman bu cinsel bir suç olur” ifadelerini kullanmıştı.