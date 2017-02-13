Partneriniz sadık değil mi? İşte onu size bağlayacak yöntemler

Amerika'da yapılan yeni bir araştırma, enterasan bir biyolojik değişimin erkeği sadakatsizliğe biranda yakınlaştırdığını ortaya çıkarmış.

Araştırmacılar, bir erkek güzel bir kadınla tanıştığında testosteron seviyesinin anında arttığını ve bunun da heyecanlanmasını sağladığını belirtiyorlar.

Ancak bu olduğunda, çoğu erkek kendisini karşısındaki kadına yakın hissettirecek hormonal dalgalar yaşadığını kabul etmez. Bu da yanlış kararlar vermesine sebep olur. Erkek arkadaşınızın işyerinde çekici bir kadının işe başlaması sonucunda testosteron seviyesinin tavan yapmasına engel olamazsınız. Ama etkisini azaltabilirsiniz, size sadık olmasını sağlayabilirsiniz!

SİZE SADIK KALMASINI SAĞLAYABİLİRSİNİZ! NASIL MI?

Sıcak Monogomi kitabın yazarı ve ilişki terapisti Patrica Love "Kendisini iyi hissetmesini sağlayan dopamin gibi hormonların yanında düzenli olarak testosteronuna tavan yaptıracak küçük şeyler yaparsanız, kendisini size her zamankinden yakın hissedecek ve doğal olarak sonrasında çekici bir kadınla karşılaştığında, sizinle yaşadıklarından daha daha güçlü hiçbir şey hissetmeyecektir.

Uzmanlardan bir erkeğin hormonlarına tavan yaptıracak kolay yöntemler öğrendik.

ONU ÖZEL BİR STİLDE UYANDIRIN!

Sabah erken saatlerde (tercihen 5 ile 6 arasında) bir erkeğin vücudundaki testosteron hormonu en yüksek seviyede bulunuyor. Bundan faydalanmak için saatinizi daha erkene kurarak işe koyulabilirsiniz!

Bu işten siz de karlı çıkacaksınız çünkü hormonları en üst noktada olacağı için her zamankinden istekli olacak. Böylece sizi yüksek seviyedeki testosteronlarıyla bağdaştırmaya alışacaktır.

MUHTEŞEM OLDUĞUNU SIK SIK VURGULAYIN

Erkeğinize ne kadar muhteşem olduğunu söylediğiniz, her seferde, içindeki mağara adamı göğsünü yumruklamaya başlıyor! Ürolog Ron Kuhn, bir erkeğin egosunu artıracak iltifatların testosteron seviyesini artıracağını söylüyor.

Ofiste önemli bir iş başardığında, size yemek hazırladığında veya yeni aldığı pantolon içinde harika gözüktüğünde bunu ona söyleyin. Övgü dolu birkaç kelime, size olan hislerini de etkiler.

BAŞKA BİR ERKEKLE FLÖRT EDİN

Rekabet, erkeksi hormonlarında belirgin miktarda artış sağlar. Atletlerin testosterona ihtiyaç duymasının sebebi belki de budur. Love "Bir erkek başka bir erkekten çok ilginizi çektiğini hissettiğinde, testosteron miktarı artar" diyor.

Bir dahaki sefere bilgece kulübüne birlikte gittiğinizde, içkileri sizin ısmarlayacağınızı söyleyerek gece programın yapın. Sonra barmenle veya içkisinin gelmesini bekleyen bir erkekle biraz, flörtleşin. Sevgilinizin yanına döndüğünüzde tüm o erkekler arasından onu seçtiğinizi hatırlayacak ve büyük bir başarıya imza attığını düşünecektir.

ONU ARA SIRA MERAKTA BIRAKIN

Yeni bir şeyler yapmak onun beynindeki dopamin seviyesini artıracaktır. Dopamin de, tıpkı testosteron gibi, erkeğinizi heyecanlandırır. (Hatta diğerine göre romantik zevklerle daha çok bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.) Sizinleyken vücudu ne kadar çok dopaminle dolarsa, aşkıda o kadar artacaktır.

Haftalık olarak birlikte yapabileceğiniz taze aktiviteler yaratmaya çalışın. Bir cumartesi günü dikkatini çekmek için seksi bir iç çamaşırı giyin. Bir sonraki cumartesi iPhone'unuzla bir film çekmeyi önerin. Bu, istediğiniz herhangi bir şey veya ikinizi sevişirken gösteren bir video olabilir. Bu sayede çift olarak yakınlaşacaksınız.