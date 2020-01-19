Biriyle romantik bir birliktelik söz konusu olduğunda, uzlaşmaya ve birbirimize özen göstermeye istekli olmalıyız. Bazen bu çok fazla mücadele gerektirebilir ancak bu duruma alışmamalısınız. Genellikle aşık olduğumuz insanların bizi kullanmasına izin veririz. Aslında gerçek bir ilişki yerine, gerçek bir ilişkide bulunmak yerine, bizim için aynısını yapmayı reddeden birine önem vererek enerjimizi boşa harcıyoruz. İşte partnerin tarafından kullanıldığınızı gösteren 12 işaret.