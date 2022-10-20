Paşa: ''Çoklu tarife için uygulanacak fiyatlar bugün belirlenecek''

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa BRT’de ’17. Saat’ programına katılarak, akaryakıt, elektrikte af ve çoklu tarife konusunda açıklamalarda bulundu.



Hüseyin Paşa, “Dün Yönetim Kurulu’nu toplayarak noter huzurunda kameralar önünde teklifleri açtık ve değerlendirdik. 4 teklif geldi ancak bir teklif bizim davet etmediğimiz ve yurtdışı menşeli bir şirketten geldiği için onu hiç değerlendirmeye almadık. Teklif veren 3firmanın en düşük teklifi veren Hayati Özok firma sondan 13 dolar navlunun yani taşıma bedeli ile plus değeri üzerinden alım yapılmasına oybirliği ile karar verildi. Bunu çok süratli bir şekilde Bakanlar Kurulu’na gönderdik. 24 bin ton akaryakıt alınacak şekilde karar ürettik. Bakanlar Kurulu bu kararı onaylayarak bugün Resmi Gazete’de yayınlanmıştır” dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yarın Hayati Özok firması ile imzalanacak sözleşmeyle 1 Milyon Dolar teminata bağlanacağını da açıkladı.

Paşa, “İlgili firmayı yarın sabah Elektrik Kurumu’na davet ettik. Bizim koyduğumuz bazı şartlar da vardır. Burada şartlardan en önemlisi Teminattır. Yarın ilgili firma ile sözleşme imzalayacağız. Ve süreç yarın neticelenecektir. 10 gün içerisinde yakıtın geleceğini ilgili firma tahhüt etti. Gelecek olan 24 bin ton yakıt yaklaşık 45 günlük yakıttır. Şuanda elimizde de 20 günlük yakıt bulunmaktadır” dedi.

Bazı bölgelerde yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Hüseyin Paşa, “Kesinti yakıttan dolayı değildir. Çok yıpranmış olan yeraltı kablolarının fazla yük almasından dolayı patlamalar meydana gelmektedir. Söz konusu yerlerde tamirin yapılması için kesintiye gidiliyor. Hatta bu çalışmalar yapılırken Gazimağusa’da Tuzla bölgesinde bir işçimiz de geçtiğimiz günlerde yaralandı” şeklinde konuştu.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, vatandaştan gelen yoğun istek üzerine çoklu tarifeye geçiliyor olduğunu da belirtti.

Çoklu tarifeyi 1 Kasım’dan itibaren geçileceğini de kaydeden Hüseyin Paşa, “Herkes çoklu tarifeye geçmeye mecbur değildir. İsteğe bağlı olarak tüketici çoklu tarifeye geçebilir” diye konuştu.